Турция и США подписали ядерное соглашение: что оно предусматривает

Турция и США подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. Документ был оформлен в Белом доме после встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Соглашение имеет целью укрепить партнерство и расширить возможности для обеих стран.

По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, подписание стало результатом переговоров на высоком уровне. Он сообщил, что под документом поставили подписи в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио и лидеров двух государств. Байрактар в сети X (бывший Twitter) подчеркнул, что договоренность открывает новый процесс в отношениях, который будет способствовать развитию энергетического сектора и принесет пользу обеим сторонам.

"Мы начали новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многомерное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами в области ядерной энергетики. После встречи с Государственным секретарем США господином Марко Рубио в присутствии лидеров мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики", - сообщил глава Минэнерго Турции в Х.

Новый уровень партнерства

Министр энергетики Турции отметил, что сотрудничество позволит глубже интегрироваться в сфере атомной энергетики. Он выразил уверенность, что в ближайшее время стороны смогут реализовать конкретные проекты, которые дадут взаимный экономический эффект.

Хотя в ведомстве не предоставили больше деталей, известно, что Анкара и Вашингтон обсуждали строительство крупных атомных станций и малых модульных реакторов.

Как передает издание Türkiye Today, ранее высокопоставленный представитель турецкого Минэнерго Юсуф Джейлан в разговоре с Reuters подчеркивал, что США проявляют значительный интерес к планам Турции по расширению ядерных мощностей. По его словам, обсуждаются как новые объекты, так и развитие существующих площадок.

Что известно

По информации турецких чиновников, речь идет о крупномасштабных энергетических проектах, которые могут стать стратегическими для энергетической безопасности Турции. Кроме того, в Анкаре рассматривают перспективу использования малых реакторов, которые позволяют быстрее и гибче обеспечивать электроэнергией отдельные регионы.

Официальные представители отмечают, что окончательные параметры сотрудничества еще согласовываются, но сам факт подписания меморандума уже свидетельствует о смещении акцентов в отношениях между странами в сторону энергетической интеграции.

