Россияне против тыла в первую очередь ведут психологическую войну. Да, физический ущерб есть и он неизбежен. Но цель номер один - сломанный дух и психика.

Видео дня

Поэтому у них и "совпадают" сюжеты о "миллиардах дронов" (и их разгоне) и массированные атаки.

Гибридная война как она есть.

Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды - это прям топ деградации. Вы бы еще про распятого мальчика репостили "достоверный источник".

Конечно, россияне будут что-то пытаться производить. Тем более со сложной техникой у них не очень, поэтому будут концентрироваться на оружии террора. Которое нам надо нейтрализовать максимально эффективно. Хотя и прилеты будут до конца войны.

Но еще больше они будут пытаться сеять уныние, панику и вражду. А для этого надо давить на психику. Те, кто им помогает - вредят Украине. Это надо четко осознавать. Идентифицировать таких и нейтрализовать.

Россия не может победить Украину на поле боя. Но будет пытаться до последнего победить у нас в голове. Ответ на это - дождаться отбоя и идти на работу.