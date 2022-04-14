Трюдо заявил, что называть войну Путина против Украины геноцидом – правильно

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает правильным, что все больше политиков используют слово "геноцид", когда говорят о войне российских оккупантов против Украины. Подобная характеристика действий диктатора Владимира Путина является правдивой, несмотря на то, что существует официальный процесс относительно определения геноцида.

С таким заявлением Трюдо выступил во время пресс-конференции 12 апреля в городе Лаваль, передает CBC News. "Я считаю абсолютно правильным, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" относительно того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – сказал он.

Журналисты обратили внимание, что при этом сам Трюдо прямо не назвал геноцидом убийства мирных жителей в Украине. Премьер подчеркнул, что РФ обстреливает больницы, вокзалы, обстреливает и насилует мирных жителей и "нападает на украинскую культуру и идентичность".

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"Это военные преступления, за которые должен отвечать Путин. Это преступления против человечности", – добавил Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит российский диктатор Владимир Путин. Глава нашего государства Владимир Зеленский высоко оценил его заявление, отметив, что только настоящие лидеры называют вещи своими именами.