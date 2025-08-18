Блог | Тревожный визит в США. Как отказать Трампу в требованиях Путина
Поскольку картина наконец вырисовалась, то стало понятно, что условия путина для нас неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Трамп радовался только тому факту, что Путин не выступил против гарантий безопасности нам, а мы ранее настаивали, что это ключевое условие завершения войны. Однако все остальные позиции путина являются ничем иным как капитуляцией, особенно в части русского языка и церкви. Такие требования могут ставиться только капитулянту.
Далее текст на языке оригинала.
Завтра на зустрічі з Трампом всі ці умови путіна мають бути відкинуті як неприйнятні. Однак, і тут для нас найтривожніший момент: питання виключно в тому як їх відкинути?! Повторення ситуації лютого місяця – буде дорівнювати катастрофі. Ми маємо відмовити Трампу в умовах путіна, але ми маємо зробити це дуже делікатно і виважено. Перше - це аргументи. Трампу складно доходить, але він чує. Той самий путін дуже легко аргументував йому відмову від припинення вогню. Він сказав, що припинення вогню буде постійно порушуватись і до миру не дійде. Аналогічно ми маємо класти свої аргументи. Друге – це конструктив. Відкидаючи умови путіна ми маємо класти справедливі і реалістичні свої умови. Ми також маємо демонструвати готовність йти на мир і на зустріч з путіним. Ми маємо говорити про готовність до складного діалогу і болючих компромісів, але висувати свої умови, реалістичні і справедливі.
Якщо б я прописував стратегію цих переговорів, то вона б виглядала ось так:
1. Аргументація
путін постійно обманює. Тому наша позиція, що він має продемонструвати реальні кроки. Ми готові говорити про ці кроки, але вони мають бути реальними до переговорів. Наприклад, тимчасове припинення вогню в повітрі, відмова від обстрілів мирних міст балістикою, обмін полонених всіх-на-всіх тощо. Має бути реальний крок, щоб було зрозуміло, що путін налаштований на мир не на словах, і не просто відтягує час санкцій.
Після такого реального кроку, треба сформувати робочу тристоронню групу для підготовки мирного договору, і тільки після цього має бути зустріч трьох лідерів. Інакше про що їм говорити на такій зустрічі?
Наступний пункт – гарантії. Ми вдячні Трампу, що йому вдалося досягнути такого прориву – готовність путіна підтримати гарантії безпеки. Але рф вже була гарантом безпеки. Тому потрібно випрацювати деталі цих гарантій: чи це передбачає військові бази США та Європи на нашій території, склади озброєння, підготовка наших збройних сил на високотехнологічному озброєнні тощо.
2. Конструктив.
Ми за мир, і готові робити все для цього. Знову дякуємо Трампу за його внесок у зрушенні цього питання. Тому ми готові "обговорювати" всі питання, для досягнення миру. Ми готові зустрічатись з путіним і підтримувати мирний процес запущений Трампом. Водночас, ми щодня перебуваємо під постійними обстрілами і тиском російських військ. Тому ми просимо, щоб наша готовність до миру не була використана путіним для зміни ситуації на полі бою. Для цього нам потрібно більше зброї і підтримки.
На Трампа не можна давити, і йому не можна нічого довести. Але якщо він бачить у вас друга, і підтримку своїх ідей – ви можете йому пояснити свою позицію і як краще зробити для всіх.
Емоції в політиці завжди ведуть до катастрофи.