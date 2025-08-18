Поскольку картина наконец вырисовалась, то стало понятно, что условия путина для нас неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Трамп радовался только тому факту, что Путин не выступил против гарантий безопасности нам, а мы ранее настаивали, что это ключевое условие завершения войны. Однако все остальные позиции путина являются ничем иным как капитуляцией, особенно в части русского языка и церкви. Такие требования могут ставиться только капитулянту.

Завтра на зустрічі з Трампом всі ці умови путіна мають бути відкинуті як неприйнятні. Однак, і тут для нас найтривожніший момент: питання виключно в тому як їх відкинути?! Повторення ситуації лютого місяця – буде дорівнювати катастрофі. Ми маємо відмовити Трампу в умовах путіна, але ми маємо зробити це дуже делікатно і виважено. Перше - це аргументи. Трампу складно доходить, але він чує. Той самий путін дуже легко аргументував йому відмову від припинення вогню. Він сказав, що припинення вогню буде постійно порушуватись і до миру не дійде. Аналогічно ми маємо класти свої аргументи. Друге – це конструктив. Відкидаючи умови путіна ми маємо класти справедливі і реалістичні свої умови. Ми також маємо демонструвати готовність йти на мир і на зустріч з путіним. Ми маємо говорити про готовність до складного діалогу і болючих компромісів, але висувати свої умови, реалістичні і справедливі.

Якщо б я прописував стратегію цих переговорів, то вона б виглядала ось так:

1. Аргументація

путін постійно обманює. Тому наша позиція, що він має продемонструвати реальні кроки. Ми готові говорити про ці кроки, але вони мають бути реальними до переговорів. Наприклад, тимчасове припинення вогню в повітрі, відмова від обстрілів мирних міст балістикою, обмін полонених всіх-на-всіх тощо. Має бути реальний крок, щоб було зрозуміло, що путін налаштований на мир не на словах, і не просто відтягує час санкцій.

Після такого реального кроку, треба сформувати робочу тристоронню групу для підготовки мирного договору, і тільки після цього має бути зустріч трьох лідерів. Інакше про що їм говорити на такій зустрічі?

Наступний пункт – гарантії. Ми вдячні Трампу, що йому вдалося досягнути такого прориву – готовність путіна підтримати гарантії безпеки. Але рф вже була гарантом безпеки. Тому потрібно випрацювати деталі цих гарантій: чи це передбачає військові бази США та Європи на нашій території, склади озброєння, підготовка наших збройних сил на високотехнологічному озброєнні тощо.

2. Конструктив.

Ми за мир, і готові робити все для цього. Знову дякуємо Трампу за його внесок у зрушенні цього питання. Тому ми готові "обговорювати" всі питання, для досягнення миру. Ми готові зустрічатись з путіним і підтримувати мирний процес запущений Трампом. Водночас, ми щодня перебуваємо під постійними обстрілами і тиском російських військ. Тому ми просимо, щоб наша готовність до миру не була використана путіним для зміни ситуації на полі бою. Для цього нам потрібно більше зброї і підтримки.

На Трампа не можна давити, і йому не можна нічого довести. Але якщо він бачить у вас друга, і підтримку своїх ідей – ви можете йому пояснити свою позицію і як краще зробити для всіх.

Емоції в політиці завжди ведуть до катастрофи.