Двойные граждане во власти – вредители и предатели Украины?

Вот читаю в СМИ о том, что властный депутат и чиновник из Черновицкого областного совета сбежал из Украины и воспользовался своим вторым гражданством Румынии.

Далее текст на языке оригинала.

Н

Нагадаю, що у воюючій Україні зберігається парадоксальна ситуація:

ЗЕкоманда всіляко просуває ідею узаконення ПОДВІЙНОГО (множинного) громадянства, натомість подвійні громадяни на владних щаблях стають шкідниками або й зрадниками своєї Держави. Ба більще, наявність ще одного громадянства дає їм можливість вільно пересуватися світом навіть в умовах обмежень воєнного стану. Бо, як у свій час написав один із "визначних менеджерів" нинішньої влади Тимофій Милованов, в США він працює і сплачує податки, а в Україні тимчасово підробляє.

Ще один сумновідомий подвійний громадянин, заступник Міністра освіти вже майже рік "посилає" всю судову систему країни і відмовляється виконувати вимогу Закону про громадянство.

А скільки ще владних щурів із подвійним громадянством Угорщини та Румунії продовжують користуватися своїм статусом на Закарпатті, Буковині чи Одещині. Що казати, бо навіть в умовах війни щодень знаходяться родичі, а то й самі працівники правоохоронних структур із громадянством РФ.

Для мене цілком зрозуміло вже давно (про загрози і ризики подвійних громадян у державній та місцевій владі я публічно виступаю щонайменше з 2010 року), що тиха ЛЕГАЛІЗАЦІЯ подвійного громадянства в українській владі – це не просто ЗЛО, це ЗЛОЧИН проти ДЕРЖАВИ та її НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ.

І хочеться застерегти депутатів Верховної Ради від незаконних і антиконституційних дій в частині підтримки норм законопроекту про фактичну легалізацію множинного (подвійного) громадянства. А суддів Конституційного суду попросити врешті завершити розгляд конституційного подання 99 депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 про єдине громадянство, яке Велика палата КСУ розглядає з…27 квітня 2023 року?!

А всім нагадаю, що благополучна і мирна Литва, член ЄС і НАТО з 2004 року, вже вдруге НЕ ПІДТРИМУЄ легалізацію подвійного громадянства на референдумі.

Тож після того, як Україна стане членом ЄС і НАТО, ми можемо теж на Референдумі розглянути питання можливості легалізації множинного (подвійного) громадянства.

А нині не просто ЗАБОРОНА, а й ЗВІЛЬНЕННЯ з усіх владних посад в Україні ПОДВІЙНИХ ГРОМАДЯН, які не лише тишком нишком, а часом із патріотичним пафосом, заробляють з бюджету воюючої України для своїх банківських і пенсійних рахунків у мирній та комфортній державі другого або й третього громадянства.