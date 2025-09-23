Завершился отбор разработок аспирантов и студентов Государственного университета "Киевский авиационный институт" для участия в программе финансовой поддержки наиболее актуальных инновационных исследований.

Видео дня

Программа реализуется при участии NAUDI с целью поддержки талантливой молодежи, внедрения перспективных решений в современные образцы вооружения и военной техники и привлечения молодых специалистов к сотрудничеству с предприятиями оборонной промышленности.

Отобранные работы получат благотворительную помощь в виде дополнительных стипендий для продолжения разработок. В этом году конкурс прошел в два этапа: сначала в августе состоялся прием заявок, а затем – "битва стартапов", где жюри, под председательством заместителя исполнительного директора NAUDI по научной работе, отобрало две аспирантские и восемь студенческих разработок.

NAUDI не только поддерживает инновационные идеи, но и ставит своей целью внедрять их в производство, превращая перспективные наработки в реальные оборонные решения. Предприятия Ассоциации уже сейчас готовятся к серийному производству новых образцов, которые появятся на основе этих студенческих и аспирантских проектов.

NAUDI поздравляет победителей и желает успехов в дальнейшей работе над инновационными проектами, которые уже вскоре могут стать основой для новых технологий и усиления обороноспособности Украины.