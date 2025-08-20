Судебный процесс ВС показал, что санкции против Порошенко введены на основании сфальсифицированных документов, – адвокаты

Санкции против Петра Порошенко были применены на основании сфальсифицированных документов – об этом свидетельствует ход судебного процесса в Кассационной административной палате Верховного Суда, которая рассматривает иск Порошенко к президенту Зеленскому.

Об этом пишет сайт "Европейской солидарности", ссылаясь на заявления Петра Порошенко и его адвокатов.

"Мы снова услышали о магической превентивности санкций, о том, что если президент считает, что кто-то опасен, то его просто так давят этими санкциями, и уже никто не имеет права спрашивать почему, потому что превентивность. Но сегодня мы услышали, что если Зеленский не отменил эти санкции, значит они пока не достигли цели. И чем больше таких ответов, тем более очевидно то, что целью было исключить Порошенко из любого политического процесса", – сказал журналистам адвокат Илья Новиков.

Петр Порошенко во время судебного заседания тщетно пытался выяснить у представителей власти, Кабинета министров и министерства экономики, какую угрозу национальной безопасности представляет его деятельность, а также почему среди санкционных ограничений есть откровенно сомнительные – например, запрет иностранным судам и военным кораблям заходить в территориальные воды Украины. Порошенко подчеркнул: власть скрывает свои фальсификации за грифом "для служебного пользования", в результате чего ни общество, ни даже он сам не знает, за что получил санкции.

"Более семи месяцев распространяется информация, которая не соответствует действительности. Я имею обоснованное подозрение фальсификаций материалов, которые были переданы в Кабинет министров и СНБО. Передайте на седьмой месяц процесса оригиналы материалов, на основании которых были или сознательно сманипулированы, или вы ввели в заблуждение тех, кто готовил и подписывал решение о санкциях", – обратился Порошенко к представителям органов власти.

Представительница Зеленского в заседании признала, что в Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях уже после подписания действительно вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Как сообщил адвокат Игорь Головань, 31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО, которым установлен факт незаконных изменений в Указе президента Зеленского по санкциям. Суд также установил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений СНБО и Указов президента вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

"В частности, установлено, что в материале, который был направлен в Указе с приложением, который был направлен на подпись президента, датированный 12.02.2025 года, содержались ошибки, в частности, в идентификационном коде Петра Порошенко было указано 11 цифр вместо 10. Соответственно, судом установлено обстоятельство, что президентом был введен в действие Указ президента с приложением в редакции с ошибкой", – сказал Головань. Судом также установлено, что СНБО потребовал обратно приложение с ошибкой в письме и направил 13-го числа другой текст. Таким образом был изменен текст Указа.

Также выяснилось, что документы, которые якобы легли в основу решения о санкциях, ссылаются на несуществующее подозрение Порошенко по делу Харьковских соглашений. "Если суду предоставлена ложная информация, то и рабочей группе, и Кабинету министров предоставлена информация ложная, незаконная, лживая, о том, что по Харьковским соглашениям мне предъявлено подозрение. Это было базой для незаконных решений, которые ограничили мои права, оболгали меня и наносят мне вред как пятому Президенту, как лидеру оппозиции", – сказал Порошенко.

Представители власти всячески затягивают процесс и саботируют предоставление суду всех необходимых документов, которые должны раскрыть цепочку принятия этого незаконного решения.

По словам адвокатов, цель власти очевидна – максимально затягивать слушания, чтобы исключить Петра Порошенко из политического процесса. "Они делают вид, что они тупят, на самом деле они все четко понимают, они опытные юристы. Но они делают вид, что они что-то не поняли, что какой-то документ, который суд им сказал предоставить, они где-то его ищут, не могут найти", – замечает Илья Новиков. "Рано или поздно эти санкции будут вынуждены признать незаконными. Но время они выиграют, и это время они выиграют не только у нас, они выиграют его у общества", – констатируют адвокаты.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 октября.