Сучасна ситуація у світі, завдяки старанням Дональда Трампа, все більше перетворюється на азартну гру. Але вона, все таки кардинально відрізняється від азартних ігор, оскільки правила азартних ігор достатньо добре прописані. Разом з тим, особливість сучасного світопорядку полягає у тому, що таких правил співіснування держав і народів в нинішніх умовах не існує, вони ніким не створені, а ті які були раніше і за якими світ жив після Другої світової війни, зруйновані.

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Ми звикли до того, і так був побудований світ, що союзники повинні бути у будь-якої країни, яка поважає себе, інакше і бути не може. Саме завдяки союзницьким стосункам і їх організаційним утворенням, перш за все таким як НАТО, вже більше 80 років вдавалося зберегти мир і не допустити Третьої світової війни. Конфлікти були. І великі і не дуже, але у світі існували достатньо дієві механізми, завдяки яким вдавалося не допустити переростання локальних конфліктів у світову війну.

Але з другим пришестям Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах, все змінилося.

Тепер важко зрозуміти хто кому союзник, і чи можна всерйоз розраховувати на ці союзницькі зобовʼязання, які формально зберігаються.

Тепер усе побудовано на добрій волі Дональда Трампа і на тому, що він побалакає по телефону з своїм "великим другом" Владіміром Путіним. При цьому для Дональда Трампа не має ніякого значення те, що його друг визнаний у світі агресор, який напав на суверенну країну і вже четвертий рік веде не спровоковану війну, метою якої є знищення великого європейського народу.

З великою тривогою усі чекали чергового засідання лідерів НАТО, в якому очікували участь і Трампа. Багато хто побоювався, що це буде останній саміт НАТО, зважаючи на деякі наміри і оцінки діяльності Альянсу з боку Трампа. Напередодні самміту Ішан Тарур — оглядач із закордонних справ The Washington Post розмістив матеріал "Трамп отримує перемогу в НАТО, але лідерство США перебуває на хиткому ґрунті". Цікавою була позиція американського журналіста, який, зокрема, зазначив,

"Президент Дональд Трамп у вівторок вирушив на саміт НАТО в Гаазі, який, здавалося, був спеціально для нього зрежисований."

Так воно і сталося.

На саміті Північноатлантичного альянсу, що відбувся в Гаазі, Дональд Трамп "заприсягся, що Росія не нападе на НАТО, доки він залишається президентом США". Про це пише The Washington Post з посиланням на трьох європейських чиновників, поінформованих про перебіг дискусій на основній сесії заходу. У підсумковій декларації саміту країни НАТО взяли на себе зобов'язання збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року — "перед довгостроковою загрозою, яку для євроатлантичної безпеки представляє Росія".

Як зазначають співрозмовники видання, багато європейських лідерів, "дізнавшись, що лестощі є дуже ефективним шляхом до серця Трампа", на закритій сесії саміту хвалили зусилля президента США щодо збільшення оборонних витрат НАТО, а також схвалювали американські удари по Ірану. У результаті Трамп залишився задоволеним самітом і "насолоджувався моментом", пише WP.

Багато хто звернув увагу на готовність Європи взяти свою безпеку у власні руки та нарощувати військово-промислову базу континенту. Поряд із президентом США президенти закликали партнерів по НАТО збільшити свої витрати на оборону, але ніхто не був голоснішим і наполегливішим у цьому питанні, ніж Трамп.

У більш широкому сенсі, традиційні союзники США страждають від деструктивного другого терміну Трампа. Численні опитування громадської думки показують падіння глобального ставлення до Америки Трампа. Нещодавнє опитування Pew, проведене у 24 країнах, показало, що багато хто негативно ставиться до Трампа. "Більшість у більшості країн також висловлюють мало або взагалі не довіряють здатності Трампа вирішувати конкретні питання, включаючи імміграцію, війну між Росією та Україною, відносини між США та Китаєм, глобальні економічні проблеми, конфлікти між Ізраїлем та його сусідами, а також зміну клімату", – зазначає Pew. Ці цифри були особливо вражаючими в Європі.

Окреме дослідження Інституту глобальних справ, який є частиною консалтингової компанії Eurasia Group, показало, що багато хто в Західній Європі, особливо молодь, хоче, щоб їхні уряди протистояли Трампу.

Лідери, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона, найвідвертіше висловилися щодо потреби Європи знайти власні геополітичні опори.

"Команда Трампа натомість обрала підхід, що ґрунтується на двох помилкових припущеннях: що інші країни, міжнародні організації, бізнес та організації громадянського суспільства не мають альтернативи капітуляції перед обличчям вимог США, і що навіть якщо з'являться альтернативи, Сполучені Штати можуть залишатися домінуючими без своїх союзників", – писав Корі Шаке, колишній чиновник адміністрації Джорджа Буша-молодшого, у журналі Foreign Affairs.

Європейські чиновники, які відстежують нарощування військової сили Володимира Путіна, борються із загрозою, яка ще кілька років тому була б навряд чи правдоподібною: війною з Росією.

Росія випускає артилерійські снаряди, безпілотники та ракети зі швидкістю, яка незабаром перевищить потреби її військ в Україні. Атака США та Ізраїлю на Іран, союзника Кремля, завдала чергового удару по глобальній стабільності, навіть попри те, що Трамп оголосив про попереднє припинення вогню.

Як і очікувалось, Трамп підтвердив зобов'язання США дотримуватися пункту НАТО про взаємну оборону. Представники адміністрації Трампа також неодноразово заявляли, що вони захищатимуть кожен сантиметр її території.

Однак Трамп виглядав дещо менш категоричним у коментарях журналістам на борту Air Force One у вівторок, коли він ще їхав на саміт, заявивши, що його зобов'язання "залежить від вашого визначення" статті 5. "Я потоваришував з багатьма з цих лідерів і маю намір допомогти їм", – сказав він. "Я дам вам точне визначення, коли прибуду туди".

Але незалежно від того, що заявив Трамп на саміті, європейські лідери не переконані, що можуть розраховувати на його зобов'язання — на саміті "Великої сімки" в Канаді цього місяця він запитав, чому Росія не бере участі?

Війна на території НАТО залишається малоймовірною — не в останню чергу тому, що Росія поки що не має для цього можливості і, ймовірно, не хотіла б війни на два фронти. Але деякі російські генерали та високопосадовці публічно заявили, що їхні імперські амбіції не закінчуються Україною, і сам Путін минулого тижня заявив про претензії щонайменше на всю Україну.

"Я вважаю росіян та українців одним народом, і в цьому сенсі вся Україна наша", — сказав Путін на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі. "У нас є приказка, або притча — куди ступить російський солдат, там і наше".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припустив, що Росія може розглянути такий напад на альянс протягом п'яти років, повторюючи оцінки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та кількох європейських розвідувальних служб. Ці попередження з'являються на тлі того, як НАТО — під тиском Трампа — підштовхує членів до збільшення витрат на оборону до найвищого рівня за десятиліття. Данія заявила, що Росія може вступити в локальну війну з сусідньою країною протягом шести місяців і становити реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО протягом двох років.За такого сценарію Естонія, Латвія та Литва на північно-східному фланзі НАТО стали б найімовірнішою точкою спалаху. Три балтійські країни становлять невелику частку європейської економіки, але стратегічно вони мають вирішальне значення.

Як єдині члени НАТО, які колись безпосередньо керувалися Радянським Союзом, і де проживає значна кількість російських меншин, вони займають особливе місце у спотвореній історичній уяві Путіна. Вони також мають довгі кордони з Росією та її сателітом Білоруссю. Будь-який напад швидко стане випробуванням готовності США захищати союзників НАТО від Росії, наріжного каменю, на якому був побудований західний альянс.Війна, навіть на початковій стадії, призведе до загибелі багатьох людей і, ймовірно, спричинить потік біженців. Вона також завдасть великої економічної шкоди.

За оцінками Bloomberg Economics, прямі витрати на руйнування в зоні бойових дій, вищі ціни на енергоносії через припинення поставок з Росії та розпродаж на фінансових ринках можуть скоротити світове виробництво на 1,3% або 1,5 трильйона доларів у перший рік, що майже стільки ж, скільки й наслідки повномасштабного вторгнення в Україну. Втрати були б набагато більшими, якби конфлікт поширився на інші європейські країни

Ця стаття базується на моделюванні Bloomberg Economics, а також на інтерв'ю з високопосадовцями уряду, які говорили на умовах анонімності, щоб відверто поділитися своїми поглядами та приватними оцінками.

З огляду на постійну загрозу з боку Росії, всі три балтійські держави вже перебувають у процесі виходу з міжнародної угоди проти протипіхотних мін, щоб їх можна було потенційно розгорнути для посилення їхньої оборони. Члени НАТО планують посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу.

Звичайно, оскільки європейські уряди намагаються переконати своїх виборців прийняти значне збільшення витрат на оборону, побоювання щодо російської агресії можуть лише допомогти їхній справі. Але Росія, зі свого боку, модернізувала свою ядерну базу в Калінінграді, ексклаві між Польщею та Литвою, а також додала бази та військову інфраструктуру вздовж свого північно-західного кордону з НАТО.

Як може розгортатися вторгнення? ( за матеріалами Bloomberg,)

Вторгнення може розпочатися з інсценованого інциденту або гібридної атаки певного роду. Залізнична лінія Москва-Калінінград, яка проходить через Вільнюс без зупинок, є однією з точок вразливості — литовська поліція цього місяця розшукувала росіянина, який вистрибнув з рухомого поїзда, коли той проходив через їхню територію

Росія може завдати одночасного удару по всіх трьох країнах Балтії, блокувати їхні порти, а також Сувалкський коридор — прохід завширшки близько 65 кілометрів з Литви до Польщі між Білоруссю та Калінінградською областю.

Країни Балтії активують статтю 5 (колективна оборона НАТО). Навіть якщо США не відреагують одразу, військову допомогу Литві, Латвії та Естонії негайно нададуть найближчі країни НАТО, насамперед Польща. Також, за прогнозним сценарієм Bloomberg, безпосередньо в конфлікт будуть залучені Німеччина, Великобританія, Франція, Чехія, Швеція, Норвегія та Фінляндія — але не Туреччина, чия армія залишається найбільшою в НАТО на Євразійському континенті. Чисельна перевага, ймовірно, буде за Росією. Bloomberg вважає ймовірним, що президент США Дональд Трамп, замість того щоб допомагати союзникам, через соцмережі закликатиме Європу "ПОГОВОРИТИ З ВОЛОДИМИРОМ" (Трамп нерідко публікує пости у своїй соцмережі Truth Social великими літерами).

Жертви вторгнення РФ може бути значними. Також буде багато біженців, прогнозує агентство. Порти Балтики закриються, торгівля зупиниться, ринки зваляться. Енергетичні об'єкти стануть цілями ударів, підводні кабелі будуть перерізані. При цьому США та інші країни, ймовірно, побоюватимуться завдавати ударів по території Росії, побоюючись ядерної ескалації.За оцінками Bloomberg, країни Балтії у перший рік такого конфлікту втратять 43% ВВП, Євросоюз загалом — 1,2%, світ загалом — 1,3% (це менше, ніж втрати від пандемії ковіда та російсько-української війни). Рік такої гіпотетичної війни коштуватиме світу півтора трильйона доларів. Росія, парадоксальним чином, захищена санкціями від зовнішніх шоків, і її економічні втрати становитимуть лише 1% ВВП.

Незважаючи на те, що Дональд Трамп заприсягся, що Росія не вдарить по країні НАТО, поки він президент США, країни НАТО, особливо сусіди Росії, розуміють, що Путін надзвичайно підступний і абсолютно не заслуговує на довіру, сприймають загрозу з боку пустині, як реальність.

Вони памʼятають гіркий досвід України. Путін особисто і його найближче оточення - офіційні особи, постійно, навіть за декілька днів до повномасштабного вторгнення, переконували Україну і світ, про неможливість нападу Росії на Україну,

Але, як потім зʼясувалося, уся ця путінська пропаганда була відвертою брехнею і частиною підготовчих заходів до нападу. Тому і балтійські країни цілком обʼєктивно оцінюють реальність нападу путіна, обгрунтовано привертають увагу європейської спільноти, що нова війна вже на порозі НАТО.

Зважаючи на оригінальні методи міжнародної політики, яким притримується Дональд Трамп, то і виникають сумніви у щирості його заяв і намірів, щодо колективної оборони країн Балтії спільними зусиллями НАТО.

Чому війна Путіна з країнами Балтії може бути реальністю?

Хочу звернути увагу лише на один важливий аспект, який безумовно враховує Путін, при підготовці до вторгнення.

Європейські країни НАТО в повній мірі вже усвідомили яку велику загрозу їх безпеці представляє Путін і його армія. Зважаючи на це, європейські країни почали активно зміцнювати свою обороноздатність, враховуючи досвід воєнних дій в Україні. Зрозуміло, що для того щоб перевести свою економіку для потреб оборони потрібно певний час. Путін це розуміє, що економічні можливості ЄС набагато більші, ніж можливості російської промисловості, тому європейські країни за короткий проміжок часу зможуть кардинально змінити військовий потенціал, який Путін не здатний досягти в Росії.

Саме тому, Путін може розпочати нову війну саме зараз, мається на увазі восени цього року, не чекаючи переозброєння європейських країн НАТО. Крім того, політична ситуація в США також сприяє Путіну до нової агресії. Зважаючи на характер стосунків Трампа і Путіна не має гарантованої впевненості, що Трамп залучить армію США проти агресії Путіна для виконання своїх зобовʼязань перед Альянсом.

Певним доказом такої можливості є фактично узгодженні дії Трампа з Путіним щодо обмеження допомоги Україні.

У звʼязку з цим і виникає питання, чи можна довіряти запевненням Трампа, що поки він президент США, Путін не нападе на країни НАТО ?

Впевнений у тому, що покладатися лише на запевнення Трампа не можна, коли маєш справу з міжнародним злочинцем Путіним.