Роберт Фицо 22 декабря приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Фицо проинформировал лидеров ЕС о своем визите, однако это были выходные дни. Очень странный визит в воскресенье. Российский диктатор уже много лет не проводил встречи в воскресенье, что свидетельствует о значительной заинтересованности не только Фицо, но и российской стороны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча состоялась в формате один на один.

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Однако точнее с российской стороны были Путин, его советник, а также переводчик, а со словацкой только Р.Фицо. О том, что обсуждали на этой встрече, в Москве не сообщали. Россияне умеют хранить тайны. Так что в Братиславе могут узнать о ходе переговоров исключительно из того, что заявит сам словацкий премьер, прокомментировавший у себя на фейсбуке встречу с президентом РФ в Москве, назвав её реакцией на слова президента Украины о транзите российского газа. "Моя встреча стала ответом президенту Владимиру Зеленскому, который на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", - заявил премьер-министр Словакии.

По словам Фицо, президент Украины также выступает за введение санкций против ядерной программы России, поэтому "подобными действиями он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях, что недопустимо". Роберт Фицо также написал на фейсбук-странице, что "в длительной беседе" с Владимиром Путиным они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и взаимоотношений Словакии и России", транзит российского газа в Словакию через Украину.

Напомним, что власти Украины в течение 2024 года неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. В то же время, Киев заявлял о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из России. Что почему-то так и не понимает Р.Фицо, так то, что принудить Москву к мирным переговорам, за которые он лично выступает, может только отсутствие у РФ достаточных средств для ведения войны. А продажи газа и ядерного оборудования являются статьями доходов российского военного бюджета. То есть, если Фицо декларирует применение исключительно невоенных методов давления на Россию, это как раз экономические санкции, под которые должны подпасть, в том числе, экспорт российского газа и ядерное оборудование.

Институт изучения войны (ISW), как один из главных американских аналитических центров, заявил, что российский диктатор использовал встречу с премьер-министром Словакии для продвижения кампании по подрыву единства Запада в поддержке Украины. Поездка словацкого премьера стала третьим визитом высокого представителя из Евросоюза в Россию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. "ISW продолжает считать, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины", - говорится в отчёте. В последний раз Путин и Фицо встречались в 2016 году. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с критикой визита Фицо. Также негативно о его поездке высказались власти Чехии. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подверг критике словацкого премьер-министра за визит в Москву и встречу с российским правителем. Липавский отметил, что решение Чехии отложить на неопределенный срок межправительственные консультации со словацким правительством выглядит логичным шагом. Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что словацкий лидер просто "не имеет права" поучать украинцев. Что касается Еврокомиссии, она не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, но подтверждает, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. ЕК в координации со странами-членами более года работала для подготовки к такому сценарию и обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов. Европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая и с 2022 года была значительно усилена новыми возможностями по импорту сжиженного газа. Безопасность поставок газа в ЕС была также значительно повышена в течение нескольких прошлых лет благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию её возобновляемых источников.

Президент Украины подверг резкой критике поездку премьер-министра Словакии в Москву. "Почему этот лидер настолько зависит от Москвы? Это несёт угрозу безопасности не только Словакии, но и всей Европе. Москва может предоставлять Фицо "значительные скидки", но расплачиваться за них придётся суверенитетом. Кроме того, Кремль в газоснабжении часто использует "теневые схемы". Президент Украины также отметил, что Р.Фицо отказался от возможной компенсации за отказ от поставки российского газа, что стало доказательством того, что он не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью, а "скорее наоборот, хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнёров из Европы" и тем самым "помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабления Европы". Ранее Роберт Фицо утверждал, что на недавней встрече в Брюсселе В.Зеленский якобы предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен, что Словакия поддержит вступление Украины в НАТО.

Визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву вызвал критику внутри страны. Оппозиционные партии Прогрессивная Словакия и Свобода и солидарность рассматривают возможность созвать внеочередное заседание, чтобы выразить недоверие правительству Фицо. Так, лидер крупнейшего оппозиционного движения Прогрессивная Словакия Михал Шимечко на пресс-конференции заявил, что Роберт Фицо совершил государственную измену, встретившись с главой Кремля Владимиром Путиным. Он подверг критике словацкого премьера за то, что вместо решения проблем он "бежит к иностранным диктаторам", тем самым отрывая Словакию от союзников из Евросоюза и НАТО. В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини и собственная партия Фицо заявили, что ждут дополнительных разъяснений от премьера относительно результатов его поездки в Москву. Как пишут словацкие издания, поездку премьер-министра в Москву для встречи с Путиным правительственная канцелярия держала в секрете. Долгое время не было известно как Фицо попал в Москву и когда он вернулся в Словакию, потому что не пользовался спецрейсом.