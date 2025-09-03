'Сражались героически': Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие солдат КНДР в войне против Украины, но умолчал об их потерях. Видео

В Китае состоялись переговоры двух диктаторов: Владимира Путина и Ким Чен Ына. Глава РФ поблагодарил лидера КНРД за участие северокорейских военнослужащих в войне против Украины.

Встреча состоялась 3 сентября, после окончания парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский главарь подвез северокорейского коллегу на своем бронированном лимузине Aurus. Вместе они отправились к китайской государственной резиденции "Дяоюйтай", где Путин остановился на время пребывания в Пекине и где были организованы двухсторонние переговоры.

Участие Пхеньяна в войне

Путин заявил, что отправка войск КНДР в Курскую область была инициирована Ким Чен Ыном. Мол, война против украинского народа является "борьбой с неонацизмом".

"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в "освобождении" Курской области – в полном соответствии с нашим новым договором [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве]. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически", – расхвалил россиянин Ким Чен Ына.

Также он сказал, что не забудет "тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих". Путин не упомянул, какими масштабными были потери среди наемников из Северной Кореи. По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян лишился 2000 бойцов.

В ответ лидер КНДР сказал, что оказывать любую помощь Российской Федерации – это "братский долг".

Как ранее писал OBOZ.UA, Институт изучения войны указал на то, что участие Северной Кореи в войне против Украины еще не завершено. Страна-агрессор РФ планирует развернуть на территории Курщины подразделение саперов из КНДР.

