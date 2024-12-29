Способы победы над 'московским фюрером' и война на Ближнем Востоке: Бессмертный сделал прогноз на 2025 год

В 2025 году следует ожидать обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также в Африке и Азии. Что же касается войны в Украине, здесь многое будет зависеть от того, как мы будем работать с нашими партнерами и союзниками, и какой политики они будут придерживаться.

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Такой прогноз в новом выпуске "Анализ недели" на OBOZ.UA озвучил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный. Он надеется, что новый год станет переломным.

"У меня есть огромная надежда на то, что 2025 год станет переломным в вопросе понимания того, какие способы победы над московским фюрером и его кликой являются универсальными. Это только сила", – подчеркнул дипломат.

Ближний Восток

По словам Бессмертного, разговоры о том, что пламя войны на Ближнем Востоке вскоре погаснет, являются огромным преувеличением.

"То, что необходимо ожидать обострения ситуации на Ближнем Востоке, Африке, Азии – это очевидно", – сказал он.

Война в Украине, помощь и переговоры

Согласно прогнозу политика, "2025 год наполнится жестоким словом война", а тема переговоров – это тема информационной составляющей этой войны.

Однако ни серьезный переговорный процесс, ни подписание каких-либо документов в нынешней ситуации невозможны. Максимум, на который можно рассчитывать, это определенные консультации, которые могут проходить на дипломатическом уровне.

"Для меня очевидно, что разморозка интеллектуальна Вашингтона, таких как Маск, Дональд Трамп и всех остальных, она произойдет где-то в районе весны следующего года. И Вашингтон будет вынужден кардинально увеличить помощь Украине. Потому что речь идет не об опасности только для Украины и Европы. Речь идет об опасности глобальной для мира, в том числе для Соединенных Штатов Америки", – высказал свое мнение Бессмертный.

Он добавил, что Европа будет с Украиной, будет помогать нам, и вообще будет перебирать на себя управление этим процессом.

Соединенные Штаты тоже будут помогать. "Другое дело, что мы будем выслушивать эти словесные плетения Дональда Трампа, которые многих выводят из состояния равновесия. Однако это выбор американцев, и мы будем вынуждены это принять как их выбор", – подчеркнул дипломат.

Новая система безопасности

В ситуации с безопасностью, которая сейчас сложилась в мире, есть только один вариант, позволяющий быстро достичь положительного результата. Речь идет о формировании глобальной коалиции свободы и демократии.

Она предполагает формирование объединенных войск, объединенного штаба управления, общего оборонно-промышленного комплекса.

"Война начала третьего тысячелетия – это та война, которая обеспечит новый мировой порядок. Все, вчерашний порядок исчез, его больше нет. Новый порядок, так говорит история, всегда образовывался не по следствию разума человеческого, а по следствию войн", – резюмировал Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что шансы на начало переговоров Украины и России достаточно высоки, но то, чем они закончатся, во многом будет зависеть от позиции администрации Дональда Трампа. Также, по его словам, в ближайшей перспективе нельзя говорить о полном освобождении Украины и выходе на границы 1991 года.

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