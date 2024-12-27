'Событие ради события не нужно': в МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира

Украина уже завершила подготовительные работы для проведения второго Саммита мира. По состоянию на данный момент продолжается работа для того, чтобы это мероприятие было результативным. Просто проведение события не будет иметь никакого смысла – Украине нужны конкретные результаты после саммита.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 27 декабря. Он отметил, что Формула мира, ранее презентованная президентом Владимиром Зеленским, остается основой украинского видения справедливого завершения войны.

"Сейчас проходят такие титанические, исторические процессы и новая администрация приходит (в США – Ред.)... Формула мира остается базой, основой украинского видения справедливого завершения войны. Это абсолютно остается неизменным. Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, согласовала общие позиции по пунктам Формулы мира. То есть Украина, по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", – сказал Тихий.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавил, что для результативности второго Саммита мира нужно провести дополнительную подготовку, а озвучиваемые ранее сроки были ориентировочными.

"Украина пытается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но понятно, что просто событие ради события не нужно. Нужно что-то результативное и работа над этим продолжается", – пояснил Тихий.

Отметим, что ранее в Офисе президента заявляли, что второй Саммит мира должен был состояться в конце осени. Однако мероприятие так и не провели. Советница главы ОП Дария Заривна сказала, что продолжаются конференции по каждому пункту "Формулы мира". Она также отмечала, что к ноябрю должно быть готово все для дальнейшего проведения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Андрей Сибига сказал, что представителей РФ нужно приглашать на второй саммит мира. Однако Киев никогда не согласится на соглашение, предусматривающее территориальные уступки и не наказывающее РФ за преступления.

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