У багатьох українців, у той час коли Джо Байден був 46 президентом США, навіть саме таке питання викликало б незадоволення і шквал негативних емоцій. І така реакція українців була б виправдана - США були нашим надійним партнером і щирим другом, який надав величезну допомогу, завдяки якій Україна вистояла.

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Український народ завжди буде пам’ятати цю допомогу і дякувати американцям, які допомогли нам врятуватися. Але, американські виборці обрали нового, старого президента Дональда Трампа, який майже за сто днів свого правління зруйнував не тільки економічні стосунки зі світом, але і нашу дружбу з США.

Ми втрачаємо надійного партнера і союзника. Що тепер робити? Як протистояти армії путіна? Де знайти підтримку?

Україні потрібна не тільки підтримка, а й гарантії такої довгострокової підтримки та "вмонтування" України в систему колективної оборони в Європі таким чином, щоб путін усвідомив, що міжнародно - правовий статус України змінився, що вона стала невід’ємною частиною системи колективної оборони в в Європі. Це буде означати, що путіну буде протистояти не тільки політико- дипломатична підтримка України з боку Європи, а й увесь військовий потенціал колективних сил оборони Європи, включаючи ядерні сили Великої Британії і Франції.

Фактично іншого шляху і у Європи немає. Політика Трампа однозначно свідчить про те, що партнерських стосунків європейських країн НАТО більше не існує. І Європа повинна вибудовувати нову систему колективної безпеки, в якій Україна повинна стати її невід’ємною частиною. Політика путіна багато у чому синхронізована з Трампом і його командою. Трамп не хоче, щоб Сполучені Штати були і надалі оплотом демократії та справедливості у світі. Він оточив себе олігархами, які зовсім по іншому дивляться на цей світ і бачать в особі путіна надзвичайно перспективного бізнес- партнера. Путін і його довірені особи могли запропонувати Трампу такі проекти, які можуть змінити не тільки кордони між країнами, чи політичну владу в будь-якій країні, натомість увесь світ. З усього видно, що Трамп бажає бути Королем Америки і підпорядкувати собі усі демократичні інститути влади США, на яких протягом усіх років Незалежності була побудована влада в США. Приблизно цього хоче і путін. І за ради реалізації таких геополітичних проектів, питання війни в Україні вже перестає цікавити Трампа і його олігархів.Тому система колективної оборони у Європі, яку треба негайно створювати, може бути ефективним засобом збереження незалежності європейських країн. Зважаючи на те, що Україна опинилась на вістрі агресії путіна проти Європи, її участь у цій системі колективної безпеки, може бути надійною гарантією того, що агресія путіна буде зупинена. В решті решт це повинно призвести до повної остаточної відмови рф від політики на знищення і поневолення України. Україна хотіла б бачити це шляхом вступу в НАТО, але зважаючи на те, що Трамп і деякі представники його адміністрації є скептиками в плані пріоритетності європейської безпеки для США та ролі і місця НАТО в сучасній формі для політики США в європейському регіоні, то створення системи колективної оборони Європи, це було б додатковою гарантією забезпечення безпеки європейського континенту і не залежало б від подальших кроків і намірів Трампа щодо існування НАТО.

А тепер щодо наших партнерських стосунків із США.

Коли був президентом США Джо Байден, ми чітко усвідомлювали, що США є партнером і союзником України у справедливій війні проти путіна. Ми про це чули від президента США і Конгреса США. Україна і США за Джо Байдена були дружніми країнами. Американський і український народи підтримували ці партнерські стосунки і завдяки величезній і до кінця ще не оціненій допомозі Сполучених Штатів нам вдалося вистояти у найтяжчий період відкритої агресії другої армії світу, яку путін направив проти мирної України.

Президент Трамп і його адміністрація ще ніколи з моменту приходу до влади, не заявляли публічно, що є партнерами України і підтримують справедливу боротьбу українського народу проти агресії путіна. Навпаки, окремі представники влади Трампа намагаються переконати Україну у тому, що єдиною можливістю завершення цієї агресивної війни путіна - є фактична капітуляція України. Тобто, американська влада намагається переконати жертву агресії, що необхідно задовольнити усі бажання агресора.

Якби Україна на це погодилась, то був би повністю і остаточно зруйнований увесь світопорядок, який існував останні 80 років.Тобто, світ охопить хаос - у давньогрецькій міфології: стихія, що нібито існувала до виникнення світу, землі з її життям.

У зв’язку з цим і виникло питання, для кого Дональд Трамп партнер - для України чи путіна? І в якості кого США ведуть переговори з путіним?

Разом з тим, ми пам’ятаємо, як ще в період передвиборчої компанії Трамп обіцяв за 24 години закінчити війну в Україні, але він не обіцяв, що шляхом капітуляції України.

Цікавий матеріал з’явився у The Washington Post, його автором є Девід Ігнатіус, який при демократах був дуже наближений до Білого дому, він пише колонку про закордонні справи для The Washington Post. Автор цього матеріалу зазначає, що "Розчарований своєю нездатністю досягти швидкої мирної угоди між Росією та Україною, президент Дональд Трамп заявив, що готовий "зробити пас", якщо Росія та Україна не зможуть найближчим часом домовитися про врегулювання — навіть незважаючи на те, що відмова від дипломатії може мати катастрофічні наслідки для України та Європи.Нетерпіння Трампа було очевидним, коли він обговорював мирний процес, який, як він пообіцяв під час кампанії 2024 року, буде легким для навігації. "Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас", — сказав він. "Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити".

Коментарі Трампа посилили попередження, зроблене раніше в п’ятницю держсекретарем Марко Рубіо про те, що президент може "рушити далі", якщо не зможе найближчим часом досягти угоди. "Це не наша війна. Ми її не починали", - сказав Рубіо журналістам у Парижі в п'ятницю. Він сказав, що Трамп вирішить "протягом кількох днів, чи можливо це зробити", і підкреслив: "Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що цього не станеться, тоді я думаю, що президент, ймовірно, перебуває в тому моменті, коли він скаже: добре, ми закінчили.

Віце-президент Дж. Д. Венс, скептик щодо підтримки України з боку США, який нещодавно очолював політичні дискусії щодо війни в Білому домі, у п’ятницю висловив оптимістичний тон. "Ми відчуваємо оптимізм, сподіваючись, що ми зможемо завершити цю війну, цю дуже жорстоку війну", – сказав він. Трамп також сказав, що все ще бачить "хороші шанси вирішити проблему". Їхній оптимізм може віддзеркалювати сподівання адміністрації, що вона зможе натиснути на слабку Україну до врегулювання за принципом "тепер або ніколи".

Маніакальний темп перших 100 днів Трампа створює в Білому домі версію синдрому дефіциту уваги/гіперактивності. Щодня Трамп публікує широкі розповіді про тарифи, мігрантів, юридичні фірми, університети, федеральних суддів, федеральні агентства та десятки інших тем, у той час як його дипломатичні емісари стикаються з Росією, Іраном і Газою. Тим часом, здається, прагнення припинити війну згасло, навіть якщо він визнав, що 2500 солдатів гинуть щотижня в тому, що п’ятницю він назвав "жорстокою битвою".

Україна, як виявилося, була не проблемою, яку можна вирішити за день, а зусиллям, яке вимагало системної дипломатії та тиску на Росію.За словами кількох джерел, знайомих з переговорами, основним глухим кутом, з яким зіткнулися Трамп і його учасники переговорів, є відмова Росії йти на будь-які компроміси з основних питань.

Стів Віткофф, спецпредставник Трампа, цього місяця більше чотирьох годин розмовляв із президентом Володимиром Путіним. Але джерела кажуть мені, що Путін не відступив від своїх жорстких вимог отримати до Росії українську територію та домінувати у сфері безпеки. Віткофф спробував сформулювати пропозицію, яку російський лідер міг би прийняти.Віткофф у четвер представив українським і європейським лідерам рамки переговорів, які виникли під час зустрічі з Путіним. Але він включав стільки поступок Москві в питаннях безпеки, що українські та європейські чиновники відмовилися, сказали мені джерела.

Згідно з повідомленням Bloomberg News, Росія контролюватиме п’ять регіонів, які зараз окупує, а Україні буде заборонено вступати до НАТО.

Рубіо припустив велику різницю між російськими та українськими позиціями в коментарях журналістам: "Це структура, яка дає нам змогу побачити — подивіться, будуть розбіжності. … Ніхто не каже, що це можна зробити за 12 годин, але ми хочемо побачити, наскільки це далеко одна від одної та чи можна ці розбіжності… навіть звузити", — сказав він. Наступна зустріч офіційних осіб США, України та Європи відбудеться цього тижня в Лондоні.Президенту України Володимиру Зеленському було б важко проковтнути нинішній пакет Віткоффа. Але порушником угоди може бути те, що він, схоже, не включає гарантії безпеки, підтримувані США.

Натомість Україна, очевидно, залишиться напризволяще за допомогою європейських країн, але, ймовірно, без "підтримки" США.

Європейські чиновники сказали мені, що без американської допомоги їх військова та розвідувальна підтримка буде недостатньою для захисту України після мирної угоди. Європейці не мають достатньої кількості військ або сучасної зброї, щоб стримати повну атаку Росії. Їм бракує систем командування та управління, необхідних для моніторингу припинення вогню та координації відповіді на майбутню російську агресію.

Найголовніша проблема для Європи – це інтелект. Минулого місяця Києву вдалося пережити шестиденне припинення підтримки розвідки США з метою добитися від Зеленського поступок. Але якби це тривало ще тиждень, українські чиновники вважають, що наслідки були б катастрофічними. Без супутникової розвідки США Україна не може помітити російські ракети, безпілотники чи інші напади. У європейців немає хорошої альтернативи.Минулого тижня Трамп висловив своє зневажливе ставлення до України, відмовившись від продажу зенітно-ракетних комплексів Patriot, які могли б захистити від російських балістичних атак, таких як удар по Сумах минулої неділі, в результаті якого загинули 35 людей. "Ви не починаєте війну проти когось у 20 разів більшого за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет", — сказав Трамп.

Хоча Трамп, схоже, зневажає Україну та дивним чином звинувачує її у спричиненні вторгнення Росії в 2022 році, він залишається в ентузіазмі щодо розширення дипломатичних і комерційних зв’язків з Москвою. Представники Білого дому стверджували на стратегічних зустрічах, що "трильйони" доларів можуть бути отримані від майбутніх інвестицій США в Росію. Цю лінію просував Кирило Дмитрієв, голова російського фонду національного капіталу, який був ключовим посередником Віткоффа. Але таке бачення майбутнього російського буму не дуже поділяють приватні аналітики.

Зменшення інтересу Трампа до мирного посередництва в Україні є основною причиною того, що союзники Америки в Європі та Азії дедалі більше сумніваються в надійності захисту безпеки США. Для європейських націй це екзистенційна проблема. Вони стикаються з загрозою з боку Росії, чий апетит до влади лише зростатиме, якщо вона укладе вигідну угоду щодо України. Проте очі Трампа, схоже, спрямовані на уявне золото Москви."

Чи зможе Трамп змусути Україну до капітуляції?

Відповідь на це питання українці вже висловили на фронті і кожний день своїм героїчним опором ворогу тільки його підтверджують. Взагалі склалася якась дивна ситуація, коли два гаранти української незалежності і суверинітету та територіальної цілісності України - США і росія, згідно з Будапештським меморандумом, грубо порушуючи фундаментальні норми міжнародного права і цей меморандум, обговорюють розділ суверенної території України, гарантами її територіальної цілісності, вони являються. Президент Рузвельт в 1940 році бачив в особі Гітлера ворога Сполучених Штатів і не пішов на співпрацю з ним про поділ світу за сферами впливу, а президент Трамп активно співпрацює з Гітлером 21 століття - Путіним у розділі частини території України, яку захопив Путін в результаті військової агресії.

Уявляєте що це буде у світі, якщо сьогодні Путін і Трамп розділять територію України, завтра територію будь-якої іншої країни світу, посилаючись на те, що їх сумарний ядерний потенціал дає їм право визначати у світі новий порядок і тепер вони будуть встановлювати нові кордони між країнами.

Тобто, ця проблема вже не є суто українською, вона напряму може зачіпати усі країни світу, оскільки під загрозою світовий порядок і глобальний мир. Саме тому, Україна повинна наполягати на тому щоб була скликана спеціальна міжнародна конференція за участю найбільших країн світу, щоб розглянути претензії Путіна на частину суверенної території України, яку він захопив у результаті військової агресії. Україна не повинна залишатися на одинці з агресором.

Український народ ніколи не погодиться на порушення територіальної цілісності нашої країни і ніколи не буде обговорювати будь-які пропозиції про капітуляцію!