Сбежавший нардеп Дмитрук засветился в Лондоне в рясе иподиакона. Видео

Бывший народный депутат Украины Артем Дмитрук, избранный в Верховную Раду от "Слуги народа", был замечен в центре Лондона. В рясе иподиакона он прогуливался с семьей в Гайд-парке.

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Соответствующее видео опубликовало движение "Честно". "Народный депутат-беглец Артем Дмитрук, избранный в свое время от "Слуги народа", засветился в Лондоне: одетый в рясу иподиакона, он прогуливался с семьей в Гайд-парке. И это не первый эпизод с участием Дмитрука, вызывающий возмущение", – говорится в сообщении.

Находясь за границей, он активно появляется в эфирах российского телеканала RT, где повторяет нарративы кремлевской пропаганды – в частности, обвиняет СБУ в "пытках", говорит о "ликвидации деятелей" и переводит ответственность за войну на украинские власти.

За свою деятельность Дмитрук внесен в Реестр предателей Движения ЧЕСТНО. Причины следующие:

распространение российской пропаганды

выступления на запрещенных российских телеканалах

открытая критика ВСУ

участие в пророссийских медиапроектах

связи со священнослужителями УПЦ (МП), подозреваемыми в госизмене

Кроме того, Дмитрук является фигурантом уголовных производств в Украине. Его подозревают в нападениях на граждан и покушении на похищение оружия. В настоящее время он объявлен в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа Артему Дмитруку официально сообщили о подозрении. За два дня до того, по данным СМИ, он покинул Украину.

– В ГБР считают, что народный избранник незаконно пересек границу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел госграницу пешком.

– 29 августа Печерский районный суд Киева арестовал политика. Была инициирована процедура его розыска, в том числе и международного.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком. Журналисты установили, где именно поселился политик.

– Офис генерального прокурора Украины заявил, что активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия парламентария.