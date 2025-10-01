'Россия рассчитывала на быструю победу': Кулеба объяснил, почему Стамбульские соглашения не могли быть подписаны

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему договоренности в Стамбуле так и не могли стать реальностью. Он отметил, что главной причиной была смена обстоятельств – от начальной неуверенности к уверенности Украины в собственных силах.

Видео дня

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины в 2020–2024 годах, в интервью на YouTube-канале"Орестократия" заявил, что подписание Стамбульских соглашений в 2022 году было невозможным. По его словам, с самого начала переговоры имели разные цели для сторон: Киев пытался выиграть время, а Москва – создать видимость мирного процесса.

Он добавил, что распространенный в мире нарратив о влиянии Бориса Джонсона на решение Украины является ложным.

"Реальность – 0%. Я знаю, что во всем мире распространилась российская версия о "кровожадном" Борисе Джонсоне, который во исполнение указания "вашингтонского обкома", не менее "кровожадного", приехал в Киев и запретил Зеленскому соглашаться на договоренности в Стамбуле. Во-первых, там не совпадает хронология событий, кто когда приехал и когда что сорвалось. По другой абсолютно причине – договоренность в Стамбуле была невозможной.", – подчеркнул Кулеба.

Переговоры и иллюзии

Кулеба пояснил, что в первые недели войны Россия рассчитывала на быстрый успех, тогда как Украина боролась за выживание. Это создало временную основу для диалога, которую поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, взяв на себя роль миротворца. Но уже в апреле ситуация в корне изменилась: Украина окрепла, а Россия осознала провал молниеносной атаки.

"Когда обе стороны начали верить, что способны достичь своего оружием, смысл переговоров исчез. Поезд уже набрал скорость и летел в отбойник, но процесс остановить было невозможно. И Эрдогану не позвонишь, не скажешь, извини, мы тебя здесь использовали, а на самом деле нам это все не нужно.", – подчеркнул дипломат.

Почему соглашение не состоялось

По словам Кулебы, даже несмотря на энтузиазм отдельных членов делегаций, которые искренне верили в возможность остановить войну, на самом деле реальных шансов не существовало.

"В международной политике очень часто дипломатия воспринимается как какая-то поверхностная история. Это как вы смотрите на поверхность реки – там волны, и кажется ничего больше нет. А внутри там бурлит реальная жизнь. Вы просто ее не видите, а она есть.", – привел он сравнение.

Бывший министр отметил, что в тот момент и Зеленский, и Путин считали, что могут достичь целей исключительно военным путем. Именно эта уверенность обеих сторон окончательно похоронила идею соглашения в Стамбуле.

Напомним, как писал OBOZ.UA , 29 марта 2022 года, делегации Украины и России провели в турецком Стамбуле переговоры о завершении войны. На них обсуждалась возможность подписания Договора о гарантиях безопасности для Украины, соответствующий референдум в стране и вывод оккупационных войск РФ. Для Киева приоритетом было прекращение огня и полный отвод армии оккупанта, а Москва продолжала ставить ультиматумы по "демилитаризации" нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!