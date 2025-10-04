Австрия выдворила российского дипломата из-за шпионского скандала. 30 сентября 2025 г. министерство иностранных дел Австрийской Республики объявило персоной нон грата сотрудника Посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийском энергетическом гиганте – нефтегазовой и химической группе OMV. Австрия пошла на определенное обострение ситуации после того, как Россия отказалась снимать иммунитет со своего дипломата, чтобы австрийские правоохранители могли начать против него расследование. Именно этот дипломат неоднократно проводил встречи с работником OMV, которого недавно уволили из-за подозрения в шпионаже в пользу РФ.

Еще в 2024 году издание The Wall Street Journal сообщало, что многие государства Запада озабочены серьезным ростом активности российских шпионов на территории Австрийской Республики, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии. В последнее время Вена превратилась в своеобразную базу для подпольной деятельности РФ.

В частности, российские оперативники координируют финансовую и логистическую поддержку для убийств, диверсий и вербовки по всей территории Европы. За последние два года численность российских дипломатов, работающих на территории Австрии, выросла с 400 до более 500 человек. Возможно, половина из них действительно выполняет дипломатические функции, однако другая половина ведёт шпионскую деятельность. В Австрию перебазировались россияне из Генконсульства РФ в Мюнхене, когда власти ФРГ его закрыли. Сотрудники дипломатических миссий РФ в Вене работают в около 40 зданий, на их крышах установлено разнообразное наблюдательное оборудование.

Предполагается, что российские оперативники в Австрии задействованы, в том числе в отслеживании логистики западной военной помощи для Украины. Австрийские спецслужбы выяснили, что РФ наземным путём переправляет в Австрию большие суммы наличными, а дальше российские шпионы под дипломатическим прикрытием развозят эти деньги по всей Европе в своих личных вещах, которые полиция не имеет права проверять.

Реагируя на эту ситуацию, ряд депутатов парламента обратились к правительству Австрии с призывом положить конец "чрезвычайно опасной ситуации по действиям российских шпионов". Стоит помнить, что бывший министр иностранных дел Австрии (1995-2000 гг.) и экс-канцлер этой страны (2000-2007 гг.) Вольфганг Шюссель первоначально стал членом совета директоров российской телекоммуникационной компании "МТС", а позже – членом наблюдательного совета компании "Лукой". В.Шюссель был вынужден покинуть правление компаний МТС и ЛУКойл только в связи с вторжением российских войск в Украину.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль (2017-2019 гг.) была в должности члена наблюдательного совета компании "Роснефть" вплоть до мая 2022 года. Причем, К.Кнайсль покинула должность в российской нефтегазовой компании только после того, как "Роснефть" подверглась санкциям Евросоюза. В конце концов, в 2023 году К.Кнайсль открыто переехала жить в РФ, где возглавила аналитический центр при Санкт-Петербургском университете и начала ретранслировать нарративы российской пропаганды. Кроме того, прокуратура Вены заявила, что возбудила уголовное дело против экс-сотрудника австрийской спецслужбы Эгисто Отта и неназванного полицейского, обвинив их в коррупции, злоупотреблении служебным положением, нарушении государственной тайны и шпионаже в пользу России. Э.Отт собирал тайную информацию и большое количество персональных данных из внутренних баз данных австрийской полиции в течение 2017-2021 гг. Эту информацию он передавал представителям российской разведки, получая за это финансовое вознаграждение.

The Insider опубликовал расследование, в котором говорится, что прибывшие в Вену в августе 2025 года корреспонденты российского информагентства ТАСС Ольга Кукла и Максим Черевик, вероятно, являются сотрудниками Службы внешней разведки России. Предшественников Куклы и Черевика Ивана Попова и Арину Давидян в июне 2024 года также лишили в Австрии аккредитации из-за подозрений в шпионаже.

Российское информационное агентство ТАСС играет двойную роль в гибридной войне Кремля против Запада. С одной стороны, это информационное агентство частенько служит прикрытием для работников российских спецслужб. С другой стороны, ТАСС активно распространяет дезинформацию и выгодные Кремлю нарративы, формируя нужный информационный фон для оправдания агрессии России против Украины и маскируя разведывательные операции. Ещё со времен холодной войны Австрия была и остается одним из ключевых направлений деятельности для российских спецслужб. Вена является местом расположения многочисленных штаб-квартир международных организаций, в частности МАГАТЭ, ОБСЕ.

Такое скопление международных структур, дипломатических миссий и влиятельных лиц создаёт идеальную среду для сбора разведывательной информации и проведения операций воздействия, делая Вену "хабом" для шпионажа. Разведывательная деятельность России в Вене охватывает широкий спектр – от сбора информации о международных организациях до проникновения в австрийские политические и экономические структуры. На фоне полномасштабной войны в Украине и противостояния с Западом Россия значительно усиливает свою разведывательную деятельность и гибридные атаки в Европе. В последние месяцы российские спецслужбы ужесточили акты саботажа, кибератаки и операции влияния, направленные на подрыв поддержки Украины и внутреннее единство ЕС.

Организация Globsec и Международный центр по борьбе с терроризмом зафиксировали в Европе с 2022 года по меньшей мере 110 случаев саботажа или попыток его осуществления с подтвержденными связями с РФ. 2 октября 2025 г. влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало расследование под названием "Российская спецслужба спрятала взрывчатку на кладбище", в котором говорилось, что российская военная разведка спрятала мощную взрывчатку в неприметных банках из-под консервированной кукурузы. Эти банки были зарыты в тайниках на нескольких кладбищах на территории Литвы и Польши. Как считают правоохранители, в дальнейшем эти банки должны были быть прикреплены к дронам и использованы для совершения резонансных терактов в Литве, Польше и Германии.

Сотрудникам польского Агентства внутренней безопасности (ABW) удалось задержать агента, действовавшего по заказу российской военной разведки. Польские стражи порядка зафиксировали, как в какой-то момент агент получил от своих кураторов задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище консервные банки и оставить их в определенном месте возле города Лодзь. Связь осуществлялась через мессенджер Telegram, оплата предоставлялась в виде крипто валюты. Аналогичные банки с кукурузой нашли также на кладбище в Литве. Сотрудники ABW установили, что задержанный агент в течение определенного времени перемещался между Литвой, Польшей и ФРГ, транспортируя компоненты для беспилотников, а также перевозя партии разных SIM-карт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя гибридную войну России против государств Запада, заявил, что хотя Германия не переживает сейчас стадию активной войны, она и не живёт в мире. По словам канцлера, если принять во внимание усиливающиеся атаки на дата-сети и инфраструктуру, то больше нельзя говорить о мирной жизни на территории ФРГ.

Перечисляя гибридные угрозы со стороны РФ, Ф. Мерц упомянул "полёты дронов, шпионаж, политические убийства, массовые угрозы отдельным публичным лицам не только в Германии, но и во многих других странах Европы, ежедневные диверсионные акты, попытки парализовать дата-центры и кибератаки. Россия активно наращивает масштабы гибридной войны против стран Запада, используя широкий спектр инструментов, выходящих за пределы традиционного военного противостояния. Главная цель Кремля – расколоть единство Запада, взорвать доверие европейских граждан к ЕС и НАТО, а также укрепить геополитический вес России в европейской системе безопасности.

Влияние гибридной войны РФ на политику стран НАТО стало глубоким и системным. Альянс не просто признал угрозу – он переформатировал свои стратегические приоритеты в ответ на новую реальность. На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 г. союзники единодушно назвали Россию главной угрозой евроатлантической безопасности. Кроме того, большинство стран НАТО снизили зависимость от российских энергоносителей, развивая альтернативные источники и инфраструктуру для энергетической безопасности. На политическом уровне правительства стран НАТО принимают законы, позволяющие быстрее реагировать на гибридные атаки, включая санкции против физических и юридических лиц, связанных с российскими спецслужбами. Происходит информационная мобилизация общества, растёт роль стратегических коммуникаций, когда правительства объясняют гражданам сущность гибридной войны и борются с дезинформацией.