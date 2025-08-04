В Германии наконец приостановили выдачу так называемых "гуманитарных виз" российским платным (за немецкий счёт) "оппозиционерам": Навальный был один, а "навальнистов"-иждивенцев только к несчастным немцам, которым и наших хватает, уже понаехали 3 тысячи.

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А вот, к примеру, не такой русский, хотя и тоже из мордора, мой любимый блогер Максим Кац зарабатывает - в Израиле - иначе: выпускает прекрасные ([почти] ежедневные!) антипутинские "перевоспитательные" (если касательно россиян) ролики, за которые стабильно получает монетизацию от ютуба и донаты от благодарных зрителей, делает честную платную рекламу, да ещё и выступает с тоже платными "творческими вечерами", путешествуя с ними по всей Европе, - и ни у кого ничего не просит!

Да, понимаю: то, что - в отличие от него - русские россияне, к своему несчастью, не евреи, и потому в Израиль их не берут (и весьма правильно делают!), это их не вина, а пожизненная беда, ОК, однако же эти тысячи ещё и деньги там постоянно получают!!!

Согласно знаменитому "параграфу 22.2" это примерно по 440 евро на каждое взрослое лицо и по 300 на каждого ребёнка плюс - в качестве доплаты на аренду жилья - ориентировочно по 400 на взрослого человека или по 600 на пару (включая однополые) и дополнительно по прогрессивной шкале на детей плюс государственное медицинское страхование!!!

При этом украинцев - мужчин призывного возраста поддержки в Германии собираются лишить: дескать, это вообще было ошибкой, ведь они могли бы и в Украине повоевать.

Может, конечно, и так, однако же ЧЕМ РОЖДЁННЫЕ В СТРАНЕ-АГРЕССОРЕ ЛУЧШЕ РОЖДЁННЫХ В УКРАИНЕ??? Тем, что не воюют с противоположной стороны - и за это каждому такое щедрое вознаграждение от Германии?! Какая, бля, страна, такая у неё и "оппозиция": мордор в экспортном исполнении, в "просвещённом" ("не всё так однозначно") варианте.

Как говорит один из величайших шахматистов в истории человечества Гарри Каспаров (который, понятно, подаяния не просит), российская оппозиция, сидя на грантах и обманывая Запад насчёт "другой россии", которой на самом деле нет, тоже несёт полную ответственность за эту войну: это война не путина, а всей рф.