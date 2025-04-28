Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины: в ЦПД раскрыли план врага

Центральная избирательная комиссия государства-агрессора сформировала т.н. избирательные одномандатные округа на временно оккупированных территориях Украины. Используя выборы в госдуму-2026, Россия будет пытаться "легитимизировать" ВОТ.

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Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Пресс-служба на официальном Telegram-канале сообщила, что оккупанты образовали в:

– Донецкой области – три избирательных одномандатных округа;

– Луганской области – два;

– Запорожской и Херсонской областях – по одному.

В 2026 году Кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с захваченных украинских территорий. Для этого враг решил сократить количество округов на территории самой России.

"Создание "избирательных округов" на ВОТ – стандартная практика РФ. После оккупации Крыма в 2014 году Россия образовала там четыре округа для выборов в госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти "выборы" из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций", – напомнили в ЦПД.

Добавим, что 14 сентября 2025-го Россия также организует так называемый единый день голосования – масштабную кампанию региональных и местных выборов (21 губернатора, 11 региональных парламентов, городских голов в ряде городов, муниципальных советов во многих городах). В нарушение международного права такое "голосование" РФ планирует провести и на украинских территориях.

В марте 2024-го государство-агрессор уже проводило свои псевдовыборы президента РФ на ВОТ, стремясь легализовать оккупацию через сфальсифицированные результаты в пользу диктатора Владимира Путина.

Как писал OBOZ.UA, ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать в свое войско бездомных.

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