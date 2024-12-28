'Россия должна дать объяснение': Зеленский выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета, сбитого российской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава украинского государства выразил ему и всему азербайджанскому народу глубокое соболезнование в связи с трагической катастрофой самолета рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

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Зеленский подчеркнул, что страна-агрессор Россия должна предоставить объяснения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Украины отметил героизм пилотов и всего экипажа, сражавшегося до последнего, чтобы сохранить жизнь людей.

"Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасающей катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", – говорится в сообщении.

Ключевым вопросом, по словам главы государства, является необходимость тщательного расследования этой трагедии, которое должно дать ясность по всем обстоятельствам произошедшего. В то же время, Зеленский подчеркнул, что Россия должна предоставить четкие объяснения по поводу инцидента и прекратить распространять дезинформацию.

"На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в том числе пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО", – подчеркнул он.

Зеленский также пообещал оказать Азербайджану всю необходимую помощь и призвал другие страны принять участие в поддержке. В то же время, было договорено об активизации двусторонних контактов между Украиной и Азербайджаном в ближайшее время для координации действий в этой ситуации.

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", – резюмировал он.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Однако впоследствии в сети появились видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Тогда появилась версия, что борт могла сбить российская ПВО, отражавшая атаку дронов на Грозный в то утро.

Впоследствии эта версия начала приобретать признаки основной, в частности в западных СМИ и в некоторых заявлениях из Азербайджана.

В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек.

Соединенные Штаты считают, что крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане могло произойти из-за сбития российской системой противовоздушной обороны. В Вашингтоне обнаружили первые признаки, свидетельствующие о возможной причастности российской ПВО к трагедии.

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