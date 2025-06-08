'Российские намерения не меняются': Зеленский призвал украинцев учитывать в эти дни сигналы воздушной тревоги. Видео

На некоторых участках фронта в Украине ситуация очень непростая, российские намерения не меняются, но все зависит от устойчивости наших Сил обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, напомнив гражданам о важности реагирования на сигналы воздушной тревоги.

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Вечером 8 июня в традиционном видеообращении он рассказал, что в этот день заслушал доклад главкома Вооруженных сил Александра Сирского. Особое внимание было сосредоточено на Покровском, Лиманском и других направлениях на Донетчине, ситуации вдоль границы Украины в Сумской и Харьковской областях.

На части участков "ситуация очень непростая, но все зависит от стойкости именно наших подразделений", сказал Зеленский и поблагодарил украинских воинов. Отдельно он отметил 68 ОЕБр, 72 ОМБр, 33 и 225 ОШП, 66 ОМБр.

"Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и наших людей. Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", – обратился президент к жителям.

Также он сообщил о подготовке к международным событиям следующих недель.

"Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня – а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, – чтобы они не были пустыми. Многое зависит от европейской решимости, а также от наших отношений с Соединенными Штатами", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто "помогает держать отношения с Америкой в плоскости реальности" и призвал усиливать санкции против агрессора.

"Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. Россия прекрасно понимает только один язык – язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы", – отметил президент.

7–8 июня он говорил с министром обороны Рустемом Умеровым, с руководителем ГУР Кириллом Будановым и председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком об освобождении наших пленных и возвращении украинских погибших воинов. Украина продолжает делать все возможное, чтобы это произошло, подчеркнул он.

По состоянию на вечер воскресенья полных списков обмена от РФ так и не было.

"То есть российская сторона, как всегда, в своем духе – пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру. Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем. И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия – и в частности усилия Соединенных Штатов – по переговорам и дипломатии", – заявил Зеленский.

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