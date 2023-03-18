Ну вот и выяснилось, что Россия применяет китайские боеприпасы, о чём сообщило Kyodo. Сейчас американская разведка устанавливает, как они попали к россиянам, и готовятся принять меры против Пекина, если будет установлена его прямая причастность.

Видео дня

О таком исходе я предупреждал ещё месяц назад и предрекал в связи с этим первые санкции против КНР, а, следовательно, и начало конца нынешней глобальной экономики, а, следовательно, и падение цены на нефть.

Как видите, стоимость Brent уже резко пошла вниз, растеряв 20 процентов за полторы недели, а теперь, похоже, становится ясно, что режим Си решил прямо помогать Путину на поле боя. Если так, то Си – такой же приговорённый, как и подозреваемый в военных преступлениях против детей главарь Кремля.