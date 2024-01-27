Трамписты переобулись: они решили, что кризис на границе с Мексикой им более выгоден, чем борьба с ним. В то время как именно принятие миграционного пакета было главным условием "слонов" (респов) поддержки в Конгрессе $60 млрд для Украины. Что дальше?

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Жоден високопоставлений республіканець не відповів, що буде з "українським" питанням. Медіа заспокоюють, що лідери "слонів" та "віслюків" збираються відіграти ситуацію до жовтня 2023-го, тобто, вилучити з порядку денного блок міграційних законів і залишити тільки допомогу Україні, Ізраїлю та Індійсько-Тихоокеанському регіону.

Невизначеність почалася з виступу сенатора-республіканця Мітча Макконнела, одного з найбільших прихильників спарення "мексиканського" та "українського" питань: на закритій зустрічі "слонів" він дав зрозуміти, що порядок на кордоні з Мексикою підірве позиції кандидата від республіканців, а укладена в Конгресі домовленість принесе додаткові дивіденди Байдену. Макконнел: "Трамп – кандидат у президенти, і ми не можемо підірвати його позиції".

Ще за день до того провідний перемовник від "слонів" Джеймс Ленкфорд сіяв оптимізм: "Сенатори працюють над усуненням останніх суперечливих питань" і незабаром усі питання будуть залагоджені. Та логіка виборчих перегонів перемогла: у Трампа зараз найвищі рейтинги за останніх три роки (+3,8% над Байденом), а його виборцям видовищний конфлікт важливіший за вирішення проблеми.

Привид Трампа здатен змінити всі конфігурації в головах партійців. Водночас у безпековому пакеті передбачені кошти не тільки Україні, але й Ізраїлю та Індійсько-Тихоокеанському регіону, то сподівання на позитивний результат достатньо такі високі. Тим паче лідеру слонів навряд чи захочеться упродовж кампанії відбиватися від ярлика "посібника кремля".

До речі, неконтрольована міграція може стати причиною програшу Байдена на виборах. Тільки у листопаді 23-го було майже 250,000 спроб перетину південного кордону.

За президентства Байдена понад 3.1 млн мігрантів пробралися в США. Це перевищує населення Чикаго, — Economist.

Доходить до смішного: республіканські губернатори фінансують переселення мігрантів до штатів, які контролюються демократами, а це вже бʼє вже по електорату "віслюків".

До речі, як вам велика американська політика?