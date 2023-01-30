Раде предложили снизить затраты для предпринимателей на генераторы и горючее: Южанина рассказала подробности

Петр Порошенко с депутатами фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировал законопроект 8391. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают сокращение расходов для предпринимателей, вынужденных покупать генераторы, горючее к ним и другое электрооборудование.

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Об этом сообщила Нина Южанина на своем Telegram-канале.

"Все понимают, что производственным предприятиям мощные генераторы обходятся в огромные суммы. Поэтому подготовили и сегодня зарегистрировали проект закона 8391, которым предлагается временно установить особенности учета затрат на приобретение и ремонт инверторов, аккумуляторов, электрогенераторных установок и горючего к ним, 2022 годах", – написала Южанина.

Законопроект, в частности, предлагает, для юридических лиц – плательщиков налога на прибыль расходы на их приобретение и ремонт не подлежат амортизации и относятся к расходам отчетного периода, то есть мгновенная амортизация (уменьшение налога на прибыль на 18% от их стоимости).

Для физических лиц – предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, расходы на их приобретение не подлежат амортизации и относятся к расходам отчетного периода, то есть мгновенная амортизация (уменьшение НДФЛ на 18% от их стоимости);

Для юридических и физических лиц – плательщиков единого налога расходы по их приобретению и ремонту, а также расходы на приобретение 1000 литров горючего к ним уменьшают налогооблагаемый доход (уменьшение единого налога на 5% от размера расходов);

Для граждан – расходы на их приобретение и ремонт, а также расходы на приобретение 1000 литров топлива в них включаются в налоговую скидку (возврат из бюджета НДФЛ – 18% от размера расходов).

"Давайте перейдем со взяток по суммам приобретения генераторов и очередных скандалов в партии власти к реальной помощи бизнесу в это сложное время", – написала Нина Южанина.