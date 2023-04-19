Владимир Путин находится в очень сложном положении, поэтому он сейчас так стремится завоевать не столько новые территории, сколько заполучить мир. По сути, это был бы перерыв на год, чтобы снова начать новые военные завоевания. В реализации этого плана Кремль задействовал Будапешт, в первую очередь премьера Орбана и министра иностранных дел Сиярто, задача которых — посеять неразбериху внутри ЕС и НАТО. А президент Бразилии, уже получивший прозвище Лула да Путин, стал отстаивать интересы Кремля на международной арене.

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Виктор Орбан и Лула да Силва не слишком осуждают Кремль за неспровоцированное военное нападение на соседнюю страну, а концентрируют свое внимание на необходимости мирных переговоров между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, подчёркивая, что они оба виноваты в этой войны в одинаковой мере, уравняв жертву и агрессора. Президент Бразилии говорит о возвращении Украине временно оккупированных территорий, но вносит предложение, чтобы украинский Крым остался за российским медведем. Внутри российского общества Путин использует православную церковь Московского Патриархата, которая сейчас якобы выступает за мирное решение. Патриарх Кирилл призвал к пасхальным молитвам, "чтобы мир и совместная жизнь, братские отношения вновь объединили наши народы".

Вопросы окончания войны в Украине и провала российского вторжения всё больше попадают в поле зрения многих аналитиков. Сейчас ещё рано судить о том, чем закончится война в условиях сложности прогнозирования насколько украинской армии удастся пробить российскую оборону на временно оккупированных территориях в начале этого лета. А точнее, какое поражение ждёт российскую армию после украинского контрнаступления. Для Киева нет дилеммы, что все украинские территории, временно оккупированные российской армией, включая Крымский полуостров, должны быть освобождены. Владимир Путин знает, что если он не защитит Крым, то это будет крахом всей его военной кампании против Украины. Он не только подвергнется критике внутри страны, но и рискует потерять собственную голову. Именно поэтому он рассчитывает на трёх своих двойников, которые первыми погибнут в возможном бунте, который в истории России всегда был страшным, бессмысленным по злобе и кровавым.

Путин сейчас не в завидном положении, поэтому он приказал российской армии постоянно вести наступательные бои, чтобы продемонстрировать российскому обществу, что у него есть, если не достижения в завоевании новых украинских территорий, то, по крайней мере, военная инициатива, что якобы может свидетельствовать об амбициях Кремля выиграть эту войну. Москва умалчивает о том, что уже потеряла 95% высококвалифицированных бойцов из подразделений специального назначения, находившихся в основном под управлением ГРУ — российской военной разведки.

Кроме того, российская армия потеряла 80% состава своих парашютно-десантных частей, двинувшихся в наступление 24 февраля 2022 года и входивших в верхушку элитных российских бригад и дивизий. Эти части постоянно пополняются новыми кадрами из России, которые прибывают на место убитых и тяжелораненых бойцов. Но это замена в сторону меньших боевых возможностей, в то время как среди пришедших пополнить поредевшие ряды десантников многие уже сами потеряли голову. Таким образом, в составе нынешних российских десантно-штурмовых частей воюют ново мобилизованные бывшие бойцы этих бригад, которые, конечно, имеют много военных навыков, но хуже подготовлены, чем профессиональная армия, двинувшаяся в наступление в конце зимы прошлого года.

Некоторое время Москва вела войну за счёт гибели мобилизованных уголовников и заключённых, а это более 40 тысяч, которые были привлечены приговоренным к 11 годам заключения бывшим бандитом Пригожиным через его ЧВК Вагнер. Более 33 тысяч из них погибли в кровопролитных боях на Донбассе. Таким образом, в резерве Кремля осталось слишком мало заключённых-добровольцев, которыми можно было бы пожертвовать на полях сражений Украины.

Год назад пессимизм у партнёров в отношении шансов Украины на победу присутствовал, потому что Россия имела огромное превосходство в численности солдат, количестве и качестве оружия. Но сейчас украинская армия готовится к контрнаступлению, и, исходя из уроков последних 13,5 месяцев, украинский путь к победе вполне реален. Проблемы для России будут усугубляться, чем дольше будет продолжаться война. А именно, даже при большем количестве населения призывного возраста в России, потери оцениваются в 184 тысячи убитых и более 500 тысяч раненых. Более того, способность РФ мобилизовать больше войск, чем Украина, может не оказаться решающей, если использовать солдат как пушечное мясо. Атака на Бахмут, начавшаяся в августе прошлого года и продолжающаяся, несмотря на огромные потери, и теперь, ставит под сомнение утверждение о том, что российские военные извлекли уроки из своих ранних ошибок и начали сражаться более разумно. Существует также вопрос морали, который имеет решающее значение на войне. В отличие от оккупантов, украинцы защищают свою Родину от агрессора и знают, что проигрыш в войне может привести к потере собственной страны. Из-за этого у украинских войск гораздо больше решимости, которую они продемонстрировали, мужественно отражая непрерывные атаки врага. Вот где важна мораль: на войне та сторона, у которой её больше, понесет меньше страдания и меньше потерь. Украина начала получать обширную подготовку своих войск на Западе. Поставки западных вооружений также увеличились как по качеству, так и по количеству. Вооружения включают противотанковые ракеты и зенитные комплексы, бронетранспортеры, артиллерию, самоходные гаубицы, системы ПВО, беспилотники и, благодаря странам НАТО, когда-то входившим в Варшавский договор, танки, боевые бронированные машины и истребители и вертолеты бывшего советского производства.

Владимир Путин знает, что сейчас находится на тонком весеннем льду, который с каждым солнечным днём ​​становится все тоньше. Российская армия скоро потеряет способность даже к небольшому наступлению на украинские позиции. И тогда не исключено, что все узнают, что РФ — это, в сущности, великан на глиняных ногах.