'Путин влюблен в идею доминирования над Украиной': Уоллес объяснил, как должен действовать Запад. Видео

Российский диктатор Владимир Путин одержим идеей доминирования над Украиной и ее полной оккупации. Особым фетишем для главы РФ стал украинский Крым.

Именно поэтому передача Украине дальнобойного оружия, которое позволило бы сделать полуостров нежизнеспособным и разрушить Крымский мост, является задачей номер один для западных союзников Киева, ведь именно это может заставить Путина остановиться. Такое мнение высказал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем выступлении на ежегодном Варшавском форуме по безопасности в Польше, его цитирует Guardian.

Удары по Крыму могут остановить Путина

У Уоллеса спросили, что Украина и ее союзники могут сделать для ускорения завершения российско-украинской войны. Тот в ответ подчеркнул: чтобы найти ответ – следует вычленить мотивы агрессии.

"Я думаю, что нам следует помнить, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, захват Украины, "Крым – это Россия", – отметил экс-министр обороны Великобритании.

Именно в этой одержимости, в частности в уверенности российского диктатора в какой-то едва ли не "сакральности" Крымского полуострова, с которого началась российская агрессия против Украины, и кроется, по мнению Уоллеса, "ключ" к миру.

"Если вы читаете его (Путина. – Ред.) речи 2014 года, он сравнивает Крым со Святой Горой. Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным. Нам нужно задушить жизнь в Крыму. И я думаю, что если Путин поймет, что ему есть что терять, что Крым непригоден для жизни или не может функционировать", – отметил экс-чиновник.

Уоллес также выделил как важную цель для будущих ударов возведенный Россией Крымский мост, который превратился в определенный символ оккупации – и одновременно имеет важное практическое значение для российской логистики.

"И этот мост, нам нужны "Таурусы" (дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства. – Ред.) из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это "памятник" Путину. И я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять", – подчеркнул британский политик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Уоллес был и остается настоящим "ястребом" в отношении России и других агрессивных диктатур и автократий. В частности, весной этого года он назвал единственный вариант противодействия ударам России и Ирана. Заставить Москву и Тегеран остановиться, по его мнению, можно только одним способом: их надо "бить, пока не поймут послание".

