Путин пригрозил Западу устроить новую волну мигрантов и 'последствия' из-за помощи Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада столкнутся с "последствиями", если будут помогать Украине. Агрессор пригрозил устроить "волны мигрантов" в Европу.

Об этом он заявил в своем выступлении перед сотрудниками космодрома "Восточный", который посетил в День космонавтики, 12 апреля, сообщает издание Daily Mail. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы по Украине.

Агрессор сказал, что он не сомневается в том, что его цели так называемой "спецоперации" в Украине будут достигнуты и предупредил Запад о голоде в мире из-за введенных санкций против России.

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Путин заявил, что экономика и финансовая система России выдержали удар западных санкций, и он предупредил, что этот шаг будет иметь обратный эффект. Он пригрозил, что повышение цены на такие предметы первой необходимости как удобрения, приведет к дефициту продовольствия в целых регионах мира, а в результате к голоду и усилению миграции на Запад.

В то же время, он утверждает, что западные ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров лишь будут побуждать Россию быстрее двигаться к разработке новых технологий, открывая "новое окно возможностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Россия напала на Украину, потому что не имела выбора. Он назвал резню в Буче – "фейком" и поблагодарил российских солдат за убийства, мародерство, насилие и пытки, которыми они занимаются в Украине, назвав это "защитой интересов России".