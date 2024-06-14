Предложение Путина официально отдать ему кусок Украины хорошо своей кристальной ясностью:

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1) даже до баранов, которые все эти два с лишним года верят, что вот-вот будут переговоры, должно дойти, что Путин их вести не собирался и в обозримом времени не собирается,

2) даже у самых упоротых должна зародиться мысль, что целью Путина был, есть и будет захват территории Украины, а весь пизд*ж про "демилитаризацию и денацификацию" - это таки пизд*ж.

Так что спасибо ему, и пусть поскорее сдохнет.