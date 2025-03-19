Путин хочет уступок от Трампа: в ISW оценили результат переговоров и объяснили, готов ли Кремль к миру

После состоявшегося 18 марта телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина стало очевидно: последний не хочет мира. Путин де-факто отклонил предложение Трампа относительно временного прекращения огня, выдвинув свои "условия", приравнивающиеся к капитуляции Украины.

Видео дня

Российский диктатор использует тему потенциального прекращения войны, чтобы выторговать для себя большие уступки на будущих мирных переговорах. О чем говорили Трамп с Путиным и пойдет ли Кремль в итоге на мирное соглашение, рассказали в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали: из официальных заявлений, звучавших после телефонного разговора Трампа с Путиным из Кремля и Белого дома, становится очевидным: российский диктатор не принял американо-украинское предложение по временному прекращению огня на линии фронта.

Путин же, как заявили в Кремле, выдвинул требование о необходимости устранения "первопричин" войны. Российские чиновники разного уровня неоднократно формулировали эти "первопричины" как расширение НАТО на восток и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине.

"Призывы российских официальных лиц к устранению этих "первопричин" равнозначны российским требованиям постоянного нейтралитета Украины и установлению пророссийского правительства в Киеве", – отметили в ISW.

Кроме того, Путин потребовал от Украины прекратить мобилизацию (и набор, и обучение) сил во время возможного временного прекращения огня. Он также потребовал прекратить любую иностранную военную помощь и обмен разведданными с Украиной. При этом, акцентировали внимание аналитики, о том, что сама Россия получает военную поддержку от Северной Кореи, Китайской Народной Республики (КНР) и Ирана и, очевидно, не собирается от нее отказываться, российский диктатор не упомянул.

Россия и Соединенные Штаты, по словам Путина, должны продолжать усилия по мирному урегулированию в "двустороннем режиме" – без Украины и Европы, которых на будущих переговорах российский диктатор не хочет видеть.

Эти требования совпадают с уже озвученными Путиным 13 марта требованиями и красноречиво говорят о том, что Москва не хочет мира на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

"ISW продолжает оценивать, что Путин пытается использовать предложение о временном прекращении огня, чтобы получить превентивные уступки перед официальными переговорами о прекращении войны. ISW также продолжает оценивать, что требования Путина относительно устранения законного правительства Украины, ослабления украинских военных настолько, чтобы они не могли защитить от будущей российской агрессии, а также отрицание суверенитета и независимости Украины остаются неизменными. Настойчивость требований Путина относительно капитуляции Украины демонстрирует, что Путин не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения заявленной цели Трампа относительно достижения длительного мира в Украине", – считают аналитики.

Согласно заявлению Кремля, в ходе переговоров Путин якобы принял предложение Трампа о 30-дневном моратории на удары по "энергетической инфраструктуре" и "немедленно отдал российским военным соответствующий приказ". В заявлении же Белого дома указано, что была достигнута договоренность о прекращении ударов по энергетике и инфораструктуре. Поэтому из этих заявлений остается непонятным, по чему именно запрещено наносить удары в течение 30-дневного прекращения огня.

В Кремле также заявили, что Путин "проинформировал" Трампа о том, что 19 марта Россия и Украина обменяются по 175 военнопленным и что Россия также передаст 23 тяжелораненых украинских военных, которые, по словам Путина, сейчас проходят лечение в российских госпиталях в качестве "жеста доброй воли".

"В украинско-американском предложении о временном прекращении огня от 11 марта отмечалось, что украинская и американская делегации обсуждали обмен военнопленными в рамках мирного процесса, в частности, во время возможного временного прекращения огня на линии фронта", - добавили аналитики.

Белый дом также сообщил, что Россия и Соединенные Штаты "немедленно" начнут переговоры в неопределенной стране Ближнего Востока о временном морском прекращении огня в Черном море, "полном прекращении огня" и постоянном мирном урегулировании. В Кремле заявили, что США и Россия создают "экспертные группы" для продления усилий по достижению мирного урегулирования "в двустороннем режиме".

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта одобрил соглашение Трампа и Путина о моратории на энергетические удары и заявил, что Украина ожидает получить от Трампа дополнительную информацию по этому предложению. В то же время, он добавил, что не согласится на ситуацию, когда Россия нанесет удар по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина не сможет ответить.

В ISW подчеркнули, что Путин продолжает использовать идею Трампа о временном прекращении огня, чтобы добиться дальнейших уступок от президента США и затянуть или сорвать переговоры о крепком мире в Украине.

Так, Путин отклонил временное прекращение огня в Черном море, но согласился участвовать в переговорах по поводу такого соглашения, которое он, вероятно, использует для затягивания заключения постоянного мирного соглашения.

Путин также не принял американо-украинское предложение о временном прекращении огня на линии фронта и продолжал ссылаться на "беспокойство" России, снять которые можно только путем удовлетворения сформулированных им еще до начала полномасштабного вторжения требований, сводящихся к смене власти в Украине и полной капитуляции нашего государства.

"В Кремле отметили, что Путин и Трамп обсуждали развитие двустороннего экономического и энергетического сотрудничества, хотя пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что будущие американо-российские отношения будут включать "огромные экономические соглашения... только тогда, когда будет достигнут мир". Путин, вероятно, пытается обойти заявленные администрацией Трампа условия заключения экономических соглашений после достижения мира в Украине, требуя уступок по смягчению санкций или других экономических уступок в предварительных переговорах по временному прекращению огня в Украине", – отметили в ISW.

Напомним, накануне в ISW сообщали, что украинские войска продвинулись в районе Торецка, но у врага тоже есть успехи.

Также аналитики отмечали, что российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Курщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!