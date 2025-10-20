Мы с большими надеждами ждали очередной встречи Зеленского с Трампом. Было очень много прогнозов, предположений, аналитики. Нам казалось, что этот визит будет началом перелома в этой войне, которую так тяжело и жертвенно ведет украинский народ с путинской Россией. Все шло вроде бы хорошо. Президент Трамп, неожиданно, занял откровенно проукраинскую позицию. Было много его высказываний и действий, которые вселяли большой оптимизм.

Але, все змінив один телефонний дзвінок Путіна в той час, коли український президент перебував у повітрі, направляючись на офіційну зустріч з Трампом. Як потім зʼясувалося, цей дзвінок Путіна повністю нейтралізував усі напрацювання і усю підготовку з обох сторін до візиту президента Україна.

Багато хто справедливо питає, а чи взагалі був сенс Зеленському продовжувати цей політ до Вашингтону, після того як стало відомо про зміст домовленостей Трампа з Путіним.

З іншої сторони, незважаючи на усі "складнощі", які Путін створив для Зеленського у спілкуванні з Трампом, він виглядав достойно і тепер потрібно все зробити, щоб переграти Путіна.

Як писав Марк Тіссен у "The Washington Post", колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша, напередодні цього візиту "Путін обдурив Байдена. Це не спрацює з Трампом.".

Єдиний спосіб досягти миру в Україні – це збільшити ціну війни для Росії. Ми чекали, що Україна отримає "Тамагавки", але, на жаль, отримала нові проблеми. Хоча Трамп не відмовив у наданні Україні цих ракет, що теж важливо.

"Ці ракети можуть змінити правила гри, завдати Росії економічної та військової руйнівної шкоди та не залишити Путіну іншого вибору, окрім як благати про мир. Путін це розуміє, тому він знову розігрує карту ескалації, яку так успішно використовував з Байденом. Протягом трьох років брязкання зброєю Путіна призвело до того, що Байден уповільнював постачання зброї Україні. На початку війни він блокував Польщу від постачання їй навіть застарілих радянських винищувачів МіГ-29, а потім не постачав винищувачі F-16 до липня 2024 року. Він чекав понад сім місяців, щоб надати Україні її першу систему ППО Patriot, відмовив Україні у проханні танків Abrams до вересня 2023 року та відмовився до жовтня 2024 року дозволити їй використовувати ракети армійської тактичної ракетної системи великої дальності (ATACMS). Щоразу, коли Байден нарешті, неохоче, давав Україні зброю, яку вона просила, погроза Путіна ескалацією не матеріалізувалася. Якби Байден невідкладно дав Україні цю зброю на початку 2022 року, коли Росія була на підборах після невдалого захоплення Києва, Україна, можливо, давно б виграла війну. Зараз Путін випробовує ту саму стратегію проти Трампа. На відміну від Байдена, Трамп навряд чи піддасться на його хитрощі. Трампа не переможеш у грі ескалації домінування", вважав Марк Тіссен.

Цікаво як оцінюють цей візит американські ЗМІ і все що відбулося напередодні візиту і вже в ході переговорів з Трампом.

"Здається, що Путін знову змінив думку Трампа щодо України телефонним дзвінком."

Це була остання зміна позиції Трампа щодо війни, яка часто змінюється після контакту з Путіним, який продемонстрував майстерність впливу на президента США, пише Робін Діксон, керівниця московського бюро The Washington Post.

Президент Росії Володимир Путін відновив свої стосунки з президентом Дональдом Трампом телефонною розмовою безпосередньо перед важливою зустріччю Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, яка мала включати обговорення постачання Україні потужної нової зброї великої дальності.

До телефонної розмови у четвер здавалося, що Трамп готовий посилити арсенал України та її переговорну позицію крилатими ракетами "Томагавк". Але після цієї зустрічі та подальшої зустрічі із Зеленським Трамп применшив усі розмови про ракети та натомість зосередився на черговому саміті з Путіним.

Це було чергове коливання позицій Трампа щодо російсько-української війни, що часто змінюються після контакту з Путіним, який продемонстрував велику майстерність у переконуванні президента США у своїй точці зору на конфлікт.

Поки що Росії вдавалося стримувати Трампа від запровадження подальших санкцій — або відправки потужнішої зброї Україні — постійно сподіваючись на мирну угоду, водночас посилюючи атаки.

"Сподіваємося, що ми зможемо завершити війну, не думаючи про "Томагавки". Я думаю, що ми досить близькі до цього", — сказав Трамп журналістам, розпочинаючи зустріч із Зеленським. "Ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни".

Замість нової підтримки України чи санкцій проти Росії, Трамп оголосив про новий саміт з Путіним — бонус для російського лідера — "щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною". Не було жодної розмови про те, що Росія скоротить свої поточні бомбардування енергетичної інфраструктури України напередодні зими.Подібним чином, після саміту Трамп-Путін на Алясці в серпні Трамп припинив тиск на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню, а Москва посилила свої атаки, навіть коли Путін ігнорував заклики США зустрітися із Зеленським. Але цього разу Трамп закликав Росію та Україну припинити бойові дії на своїх нинішніх позиціях, щоб врегулювати війну — пропозицію, яку, за словами Зеленського, він прийняв як відправну точку для подальших переговорів. Незрозуміло, чи готовий Путін її прийняти.

У п'ятницю Трамп відкинув побоювання, що Путін знову намагається виграти більше часу. Він був стурбований цим, "але знаєте, мене все життя обманювали найкращі з них, і я вийшов дуже добре", — сказав він, додавши, що "все гаразд", якщо це займе трохи часу. "Але я думаю, що я досить добре розбираюся в цих речах." Він звинуватив у продовженні бойових дій не відмову Путіна запропонувати поступки, а "ворожнечу" між російським та українським лідерами, очевидно, звинувачуючи обидві сторони у "ненависті один до одного".

"У них величезна ворожнеча. Я думаю, що саме це заважає врегулюванню", – сказав він у п’ятницю.

Залишається незрозумілим, які пропозиції Путін міг зробити, щоб переконати Трампа в тому, що він може досягти мирного прориву, зустрівшись з російським лідером у Будапешті.

Трамп не надав жодних підказок, коли відповідав на запитання ЗМІ із Зеленським у Білому домі в п'ятницю, просто висловивши свою думку: "Я думаю, президент Путін хоче покласти край війні", мантру, яку він повторював місяцями, поки Путін зволікав.

У п'ятницю Путін сказав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який прийматиме саміт приблизно через два тижні, що представники США та Росії тепер "обговорять алгоритм подальших дій у контексті пошуку шляхів мирного врегулювання української кризи" — формулювання, яке, схоже, не висловлювало сподівань на швидке вирішення.

Формулювання Кремля також не передбачало суттєвого нового зсуву в позиції Росії, що повторює позицію, яку Москва неодноразово займала, що ситуація є надзвичайно складною і не може бути швидко вирішена, навіть якщо вона виключає припинення вогню, щоб бойові дії могли продовжуватися.

Європейські лідери та Україна попередили, що Путін, схоже, не налаштований серйозно на справедливу мирну угоду, і закликали до посилення тиску США на Путіна та збільшення військової підтримки України, щоб збільшити витрати на війну та переконати Путіна припинити атаки.

Але після переобрання Трампа Путін використав цілий набір тактик, щоб підкорити Трампа своїй волі, застосовуючи моменти драми, тактику затягування, хвастощі, неправдиві наративи, хвастощі, що Росія виграє війну, висловлювання вдячності дружині Трампа і, понад усе, лестощі.

Путін розпочав розмову у четвер з того, що щедро похвалив Трампа за мирну угоду в Газі, назвавши її "Великим досягненням миру на Близькому Сході", про яке "мріяли століттями", згідно з дописом Трампа на Truth Social.

Путін, якому Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у викраденні українських дітей та їх перевезенні до Росії, також похвалив першу леді Меланію Трамп за її зусилля повернути дітей до їхніх сімей, хоча російське державне телебачення двічі транслювало її оголені та майже одягнені знімки з моменту обрання Трампа.

Путін неодноразово натякав, що він би ніколи не вторгся в Україну, якби Трамп був президентом, і це твердження припускає, що президент США прийняв би вкрай суперечливі вимоги Росії на той час, включаючи скорочення присутності НАТО в Європі до позицій 1997 року, виведення військ та зброї НАТО з Польщі, Естонії, Литви, Латвії та балканських країн.

Минулого тижня, після того, як Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, Путін заявив, що організація втратила свій авторитет, одночасно вихваляючи мирні зусилля Трампа.

Під час зустрічі на Алясці Путін підживлював одну з улюблених теорій Трампа, сказавши йому, що вибори 2020 року були сфальсифіковані шляхом голосування поштою, хоча така практика голосування широко поширена в демократичних країнах.

Під час четвергової розмови Путін також сказав Трампу, що "Томагавки" зашкодять американо-російським відносинам, зруйнують будь-який шанс на мирну угоду та мало що матимуть на полі бою, за словами помічника Кремля Юрія Ушакова — тези, які Трамп, схоже, сприйняв близько до серця.

Після цього, окрім висловлення скептицизму щодо крилатих ракет, Трамп знову натякнув, що зараз не найкращий час для посилення санкцій, навіть попри те, що союзник Трампа сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) та сенатор Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту) просувають законопроект про посилення санкцій США проти Росії та покупців її енергоносіїв.

"Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може статися не в ідеальний час, але це може статися через тиждень чи два. Але це не мій вибір", – сказав Трамп журналістам після розмови з Путіним.

Один з ключових аргументів Путіна полягає в тому, що Росія на межі перемоги, і Україна повинна прийняти російські умови або зіткнутися з поразкою та втратою більшої території. Але війна все більше схоже на глухий кут. Росія досягла деяких повільних успіхів протягом літа, але поки що не змогла захопити стратегічно важливе місто Покровськ у Донецькій області, незважаючи на бої, що тривають з літа 2024 року, та величезні втрати.

Росія використала це твердження про "неминучу перемогу", щоб виправдати свої постійні максималістські вимоги у війні, включаючи те, щоб Україна передала територію, не завойовану Росією в Донецьку, назавжди відмовилася від вступу до НАТО чи будь-яких інших альянсів та скоротила свої військові сили, включаючи заборону на майбутню військову підтримку Заходу – частина зусиль Путіна, спрямованих на повернення Києва до сфери впливу Москви. Однак, попри тріумфальні промови Путіна, західні санкції проти Росії та зростання витрат на війну — коли військові та сили безпеки поглинають близько 40 відсотків російського бюджету — дедалі більше позначаються на російській економіці, оскільки доходи падають, а чиновники попереджають про ризик рецесії.

У Росії з'являються ознаки втоми від війни, хоча жоден з них не становить загрози для режиму Путіна, який посилив репресії та запровадив драконівську цензуру воєнного часу, забороняючи критику військових чи війни. За даними незалежного соціологічного агентства "Левада-центр", 63 відсотки росіян хочуть бачити закінчення війни, що більш ніж удвічі більше, ніж ті, хто виступає за продовження бойових дій (30 відсотків), згідно з липневим опитуванням."

Що нас може чекати в Будапешті. Новий Булапешт-2 ?

Цікавою є позиція Девіда Ігнатіуса, який пише на "The Washington Post", "Після тижня брязкання зброєю та розмов про ракети "Томагавк" Трамп і Путін домовилися про зустріч.

"За погрозою "Томагавк" та телефонною дипломатією Трампа стоїть зростаюче усвідомлення того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники сьогодні по суті ведуть опосередковану війну з Росією. Росія відправляє безпілотники та диверсійні групи для атаки на Європу. США постачають Україні розвідувальні дані для точного націлювання на російські енергетичні об'єкти. І незабаром Україна матиме власні далекобійні безпілотники, які зможуть вразити Москву, незалежно від того, чи отримає Київ "Томагавки". Навіть найзапекліші прихильники України повинні усвідомлювати, що це слизький шлях. За перші дев'ять місяців свого перебування на посаді Трамп продемонстрував дві речі: він прагне бути миротворцем і готовий використовувати військову зброю, щоб отримати те, чого хоче. Я сподіваюся, що Трамп зрозуміє, що не досягне миру в Будапешті, не підвищивши ціну для Путіна за продовження цього руйнівного конфлікту".

Ми, теж, на це сподіваємося.