Исторический опыт подсказывает нам, что в случае создания Тройственного агрессивного союза, мир оказывается на пороге мировой войны. Есть много признаков того, что он уже сформировался - этот новый Тройственный союз между Россией, Китаем и Северной Кореей.

Давайте згадаємо, що Троїстий союз, який склався в 1882 році, започаткував поділ Європи на ворожі табори і відіграв важливу роль у підготовці та розв'язанні Першої світової війни. Троїстий пакт, який був укладений у 1940 році, став ключовим фактором у ескалації Другої світової війни.Є багато факторів, які вказують на укладення нового Троїстого договору, між Путіним, Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином.

Ніхто із лідерів публічно не оголосив про реальний факт укладання такого договору, але взаємна допомога і синхронізація дій між вказаними лідерами країн дає підстави припускати, що цей договір вже є реальністю. Його особливість полягає у тому, що учасниками цього агресивного договору є не європейські країни, як було раніше, а азіатські - Китай і Північна Корея і наполовину азіатська Росія.

Найкращою реакцією на можливий Троїстий договір між цими країнами, була реакція Дональда Трампа, який в соцмережі Truth Social в іронічній манері запропонував Сі Цзіньпіну: "передайте мої найтепліші привітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки" тобто, Трамп, хоч і в іронічній формі, але дав зрозуміти, що він чітко розуміє, що відбувається змова між цими лідерами країн проти Сполучених Штатів.

Якщо прослідкувати певні історичні паралелі, то можемо побачити, що укладання Троїстого союзу чи Троїстого пакту стали в значній мірі каталізаторами мирових воєн - Першої і Другої в Європі. А чи стане цей новий Троїстий договір каталізатором Третьої світової війни, яка розпочнеться в Азії.

Можемо спробувати відповісти на це важливе питання, зʼясувавши деякі факти і події.

22 червня стало переломним моментом для аналізу ситуації в Північній Кореї. Вперше, за понад десять років розвідувальне співтовариство США публічно опублікувало Національну розвідувальну оцінку (НІО) щодо Північної Кореї під назвою "Північна Корея: сценарії використання ядерної зброї до 2030 року". Ця НІО, завершена в січні 2023 року, більш ніж на тридцять років новіша за всі раніше опубліковані НІО Північної Кореї, які датуються 1980-ми роками або раніше. За оцінками американської розвідки, Північна Корея, володіє технологією створення міжконтинентальних балістичних ракет, все ще не здатна забезпечити точність цих ракет.

Але, грандіозний військовий парад в Пхеньяні, 11 жовтня 2925 року, на якому було продемонстровано новітню стратегічну МБР "Хвасон 20", вказує на те, що північні корейці досягли значного прогресу.

Американські аналітики попереджають, що Кім Чен Ин, до цих пір задоволений горючим і продовольством в якості оплати за північнокорейські боєприпаси, що поставляються в Росію, може вимагати від Путіна ракетних технологій. Питання в тому, чи виявився Путін у стані серйозної залежності від поставок північнокорейських снарядів, щоб погодитися з передачею таких технологій? Декілька американських президентів в минулому попереджали, що поява в Північній Кореї міжконтинентальних балістичних ракет, здатних розбити американські міста, неприйнятно для США.

Робота над ядерним проектом у Північній Кореї розпочалася ще у 1960-ті роки, коли в місті Енбен (неподалік Пхеньяну) було створено ядерний дослідницький центр. Протягом півстоліття саме це місто було північнокорейським аналогом американського "Лос-Аламосу" чи радянського "Арзамас-16".

Упродовж кількох десятиліть СРСР намагався тримати північнокорейську ядерну програму під контролем. Зокрема, паливні стрижні, використані у північнокорейському дослідному ядерному реакторі, обов'язково вивозилися до СРСР. Робилося це для того, щоб у Північній Кореї не витягували з цих стрижнів плутоній — головну сировину для ядерних зарядів.З розпадом СРСР та соціалістичного табору північнокорейська програма остаточно вийшла з-під зовнішнього контролю. Зміна геополітичного ландшафту і загальний інтерес Росії і Китаю у протидії США збільшує стратегічну цінність КНДР. Додамо до цього російську агресію проти України, яка стала каталізатором формування російсько-північнокорейського військового союзу, в якому Північна Корея змогла продемонструвати свою незамінність для Москви. Ця ситуація створює сприятливі умови для Північної Кореї, влада якої зробила вибір на користь підтримки Росії та Китаю.

Кім Чен Ин отримав важливу дипломатичну перемогу, вирушивши до Пекіна на масштабний китайський військовий парад, де йому випала рідкісна можливість стояти поряд зі світовими важкоатлетами - китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним, на світовій арені", - повідомляло CNN.

Візит Кіма зміцнив стратегічні зв'язки та відновив дружбу з Китаєм, давнім політичним та економічним покровителем Північної Кореї, а також посилив прагнення реалізувати свою програму зі створення ракет та ядерної зброї, пише видання. Після тієї зустрічі в Пекіні державні ЗМІ опублікували повідомлення про нові або вдосконалені північнокорейські системи озброєння, серед яких - "Хвасон-11Ма" з маневреною гіперзвуковою боєголовкою та "Хвасон-20". Зброя серії "Хвасон-11" є балістичними ракетами малої дальності (БРМД), створеними на базі російських ракет "Іскандер".Її називають гіперзвуковим, оскільки вона може здійснювати маневри, рухаючись зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Поява ядерної ракети Хвасон-20 стала першою для новітньої МБР Північної Кореї.На початку вересня цього року КНДР випробувала новий твердопаливний ракетний двигун із композитного вуглецевого волокна. На тестах був присутній північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, який назвав це випробування "значною зміною" у зміцненні ядерних стратегічних сил країни, про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.Ця новина про випробування з'явилася через тиждень після візиту Кіма до науково-дослідного інституту, де було розроблено двигун. Там він представив нове покоління міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-20, яка знаходиться на стадії розробки, зазначивши, що в ній буде застосовуватись новий двигун. Кім заявив, що розробка двигуна "означає значну зміну у розширенні та зміцненні ядерних стратегічних сил" Північної Кореї, а також назвав її "успіхом, який має найбільш стратегічний характер у сучасній модернізації оборонних технологій".

Але, несподівано на параді в Північній Кореї 11 жовтня 2025 року було вже продемонстровано нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) "Хвасон-20", здатну нести кілька ядерних боєголовок і, за твердженнями Пхеньяна, досягати відстані до 15 тисяч кілометрів. Wall Street Journal вважає, що таким чином Кім Чен Ин демонструє єдність антизахідної коаліції, разом із Дмитром Медведєвим і прем'єром КНР Лі Цяном, який був на параді. Нова ракета "Хвасон-20" може завдати удару по США, а крім неї на параді було представлено багато нової техніки, включаючи БПЛА, танки та ракетні установки.

"Хоча вважається, що ракета все ще перебуває в стадії розробки, вона може стати для Кіма більш потужним засобом стримування і дати йому більше важелів впливу на будь-яких переговорах, оскільки в радіусі дії знаходиться материкова частина США, а твердопаливний двигун дозволяє швидше розгортати і ускладнює виявлення" - пише WSJ.

Північна Корея продемонструвала ядерний арсенал на військовому параді, кинувши виклик Заходу, пише Мішель Є Хі Лі — голова токійського бюро газети "Вашингтон пост", яка висвітлює події Японії та Корейського півострова. "Північна Корея представила нову міжконтинентальну балістичну ракету, яку назвала своєю "найпотужнішою" ядерною зброєю на сьогодні, та вшанувала солдатів, які воювали в Росії, на величезному військовому параді в п'ятницю, присвяченому 80-й річниці правлячої Трудової партії Кореї. Захід зібрав високопоставлених китайських та російських гостей на знак солідарності із західним світовим лідерством.

Парад, що відзначає одне з найбільших свят Північної Кореї, відбувся в п'ятницю ввечері на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, повідомляють державні ЗМІ. У ньому взяли участь десятки тисяч солдатів, які йшли гусячим кроком під дощем, барвисте феєрверкове шоу та деякі з найновіших видів зброї країни, включаючи реактивні системи залпового вогню, безпілотники, ракетні системи класу "земля-повітря", гіперзвукові планери та зірку шоу: "Хвасон-20" "наступного покоління, МБР на твердому паливі, яка може досягти континентальної частини Сполучених Штатів.

Кілька високопосадовців іноземних держав були присутні, що є рідкісною подією для однієї з найбільш ізольованих країн світу. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян; прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, близький союзник президента Володимира Путіна та заступник голови Ради Безпеки; та голова Комуністичної партії В'єтнаму То Лам прибули у четвер до Пхеньяна зі своїми делегаціями.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який спостерігав за парадом у супроводі цих трьох лідерів, пообіцяв створити "непереможну" військову силу. Він вшанував понад 12 000 солдатів, відправлених до Курської області Росії для боротьби з Україною, тисячі з яких загинули, за словами американських, українських та південнокорейських чиновників. "Героїчний бойовий дух і перемоги, досягнуті нашими революційними збройними силами на закордонних полях битв за міжнародну справедливість і справжній мир, повністю продемонстрували ідеологічну та духовну досконалість нашої армії, яка зростала разом з волею та рішучістю партії", – сказав Кім у промові, яку транслювали державні ЗМІ.

Візит росіян став можливістю для Пхеньяна та Москви підтвердити зростаючі військові та економічні відносини. Після появи Кіма на грандіозному військовому параді китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні, де диктатор-відлюдник зустрівся з двома десятками інших світових лідерів. Там Китай поставився до Кіма з незвичайною повагою, розмістивши його та Путіна по обидва боки від Сі, демонструючи новий антизахідний альянс. На власному параді Кім намагався послати подібне повідомлення: він є ключовим членом мережі лідерів, які дедалі більше співпрацюють один з одним, щоб кинути виклик світу, яким керує Захід, сказала Дженні Таун, експертка з питань Кореї в Центрі Стімсона у Вашингтоні.

"Це справді підкреслює ідею про те, що вони не є державою-ізгоєм, що вони покращили свій політичний статус", — сказала Таун. "Це не просто він мандрує світом, але тепер світ прямує до нього. Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, відвідує військовий парад. Це визначний поворот подій для Кіма та його ядерних амбіцій.

У п'ятницю офіційні особи з Китаю та Росії — постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй — спостерігали за процесією багатьох видів зброї, можливості якої заборонені резолюціями Ради Безпеки, спрямованими на стримування ядерної та балістичної програми Півночі.

Готовність Сі та Путіна публічно підтримати Кіма в Пекіні та відправити своїх заступників на захід у Пхеньяні підкреслює, наскільки Північна Корея вирвалася зі своєї міжнародної ізоляції та отримала мовчазну підтримку своєї ядерної програми з боку Китаю та Росії, заявив Маркус Гарлаускас, директор Індо-Тихоокеанської ініціативи безпеки Атлантичної ради у Вашингтоні, на нещодавній онлайн-панельній дискусії.

"Північна Корея перебуває в найсильнішому становищі, ніж будь-коли за останні десятиліття", – сказав Гарлаускас у четверговій програмі вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Для Росії та Китаю "змінився розрахунок ризиків. Вони, по суті, приймають ядерну зброю Північної Кореї та зосереджуються на тому, щоб заробити очки проти Сполучених Штатів у своїх відносних стратегічних змаганнях у двох різних регіонах", – сказав Гарлаускас. "Тож це дійсно дуже небезпечна та проблематична ситуація", – сказав він.

Лі, другий за величиною китайський чиновник, є найвищим китайським лідером, який відвідав Північну Корею з 2019 року. В останні місяці Пекін і Пхеньян стали більш дружніми, а економічний обмін через кордон пожвавився після різкого скорочення торгівлі під час пандемії коронавірусу. Аналітики підозрюють, що однією з причин цієї зміни є те, що Китай хоче зберегти свій вплив на Північну Корею, особливо з огляду на зміцнення відносин між Кімом і Путіним на тлі російської війни в Україні. Очікується, що роль Кіма у зміцненні російських військ – і підтримка озброєнням, яку він, можливо, отримав натомість – будуть продемонстровані.Як повідомили північнокорейські державні ЗМІ, Лам з В'єтнаму є першим лідером своєї країни за 18 років, який відвідав Північну Корею. Раніше цього тижня президент Лаосу Тонглун Сісуліт зустрівся з Кімом у Пхеньяні, і обидва лідери пообіцяли розширити співпрацю. Цей захід відзначає заснування Трудової партії Кореї, комуністичної організації, заснованої дідом Кіма, яка перебуває при владі в авторитарній державі. Це також відбувається у важливий момент для Кіма, який переживає повернення президента Дональда Трампа до США та нову адміністрацію в Південній Кореї, яка хоче відновити дипломатичні відносини з Північчю, але продовжує спільні військові навчання зі США, які Пхеньян вважає ворожими та готуються до вторгнення. Через це Кіму ще більш терміново потрібно заявити, що Північна Корея серйозно розвиває здатність не лише виживати в разі нападу США та їхніх союзників, але й серйозно відповісти ядерною зброєю.

Кім також перебуває на останніх місяцях п'ятирічного економічного та військового плану і йому потрібно буде продемонструвати свої досягнення, перш ніж оголосити своє бачення на наступні п'ять років, сказав Таун.

"Він почувається досить добре, але також думає про те, щоб створити наратив про наступний п'ятирічний план", — сказав Таун, — "і як максимально використати наступні кілька місяців для його завершення та демонстрації досягнень".

Все, що відбувалося протягом останніх тижнів в Пекіні і Пхенʼяні, свідчить про значне зближення Путіна, Сі Цзіньпіна і Кім Чен Ина між собою їх скоординованість із політичних і військових дій. Ми не знаємо, чи формалізували ці лідери своє зближення у військово-політичний союз, але характер їх стосунків, взаємна і скоординована дія політичних, дипломатичних і військових дій, дає підстави припускати, що їх політичні стосунки вже переросли у певні договірні зобовʼязання.

Якщо наші висновки є правильними, то цей новий троїстий союз може становити велику небезпеку для людства. Цікаво, а яка буде реакція Трампа на усі ці події, які носять демонстративний характер і є відверто антиамериканськими.Для кого і заради чого потрібно було організовувати два грандіозні військові паради в Пекіні і Пхеньяні з демонстрацією новітньої ядерної зброї, яка за своїми характеристиками може мати пряму загрозу безпеці Сполучених Штатів!

Саме це і потрібно Путіну. Він розуміє, що війна проти України вже ніколи не принесе йому перемоги, але й програти він не може, - найкраще, що може зробити Путін у цій ситуації - спровокувати військовий конфлікт в Азії з тим, щоб втягнути у цей конфлікт США, щоб применшити інтерес американської влади до України.

Однак, американська влада повинна усвідомити одну надзвичайну важливу обставину - сумарний потенціал ядерних сил Росії, Китаю і КНДР може порушити стратегічний паритет між Росією і США, що може бути небезпечно для людства.

Тепер США повинні чітко і однозначно висловитись з приводу тих подій, які Путін разом з Сі Цзіньпіном організували проти Сполучених Штатів.