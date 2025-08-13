Представитель мордорского Министерства иностранных дел Алексей Фадеев, комментируя ожидаемые переговоры на Аляске, рассказал, что территориальное устройство рф закреплено в мордорской конституции: "И этим всё сказано!" - так вот, как раз это и должна громогласно всюду, где только можно, подчёркивать Украина ("ЭТО ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ!!!"), поскольку о Конституции именно нашей тезис уже прозвучал и так, поэтому теперь можно помочь эрэфскому миду донести и свою позицию до многоуважаемых Трамповых Ушей.

– Ау, дяденька Трамп, Ваше Трампампамское Величество, послушайте, пожалуйста: это ОНИ не хотят!