Блог | Пусть Россия откажется первой
Представитель мордорского Министерства иностранных дел Алексей Фадеев, комментируя ожидаемые переговоры на Аляске, рассказал, что территориальное устройство рф закреплено в мордорской конституции: "И этим всё сказано!" - так вот, как раз это и должна громогласно всюду, где только можно, подчёркивать Украина ("ЭТО ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ!!!"), поскольку о Конституции именно нашей тезис уже прозвучал и так, поэтому теперь можно помочь эрэфскому миду донести и свою позицию до многоуважаемых Трамповых Ушей.
– Ау, дяденька Трамп, Ваше Трампампамское Величество, послушайте, пожалуйста: это ОНИ не хотят!
