Президент Латвии пообещал помогать Украине до полной победы

Новоизбранный глава Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился ко всем украинцам в лице спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, пообещав всецелую поддержку до наступления полной победы над Россией. Рига готова оказывать содействие, как вооружением, гуманитарной помощью, обучением военных, так и дипломатическим – при обсуждении перспектив Украины в НАТО.

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Об этом сообщили в пресс-службе ВР после встречи Ринкевичса со спикерами парламентов Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Германии. Политик подчеркнул, что победа Украины в войне против оккупантов играет для самих латышей важную роль.

"Украина в наших помыслах. Мы делаем все для украинской победы. Мы будем помогать всем, чем это возможно. До полной вашей победы", – подчеркнул президент.

Напомним, что Эдгарс Ринкевичс, почти 12 лет занимавший пост министра иностранных дел, официально стал президентом страны, 8 июля приняв присягу. Церемония инаугурации прошла во время торжественного заседания Сейма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что латвийское государство с начала полномасштабного вторжения неоднократно доказывало, что поддерживает Украину и занимает сторону ее интересов во внешней политики. Еще осенью прошлого года Рига по договоренностям с Литвой и Эстонией приняла решение об ограничении въезда россиян и беларусов с шенгенскими визами через сухопутные границы этих государств. Исключения из запрета на въезд будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Поздней Ринкевичс пояснил, что Латвия заинтересована в военном разгроме России. Он отметил, то агрессия РФ привела к постоянному шантажу со стороны Кремля применением ядерного оружия, а также к катастрофам техногенного характера.

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