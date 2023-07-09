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Президент Латвии пообещал помогать Украине до полной победы

Екатерина Белоброва
Новости политики
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Президент Латвии пообещал помогать Украине до полной победы

Новоизбранный глава Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился ко всем украинцам в лице спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, пообещав всецелую поддержку до наступления полной победы над Россией. Рига готова оказывать содействие, как вооружением, гуманитарной помощью, обучением военных, так и дипломатическим – при обсуждении перспектив Украины в НАТО.

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Об этом сообщили в пресс-службе ВР  после встречи Ринкевичса со спикерами парламентов Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Германии. Политик подчеркнул, что победа Украины в войне против оккупантов играет для самих латышей важную роль.

"Украина в наших помыслах. Мы делаем все для украинской победы. Мы будем помогать всем, чем это возможно. До полной вашей победы", – подчеркнул президент. 

Президент Латвии пообещал помогать Украине до полной победы
Президент Латвии пообещал помогать Украине до полной победы

Напомним, что Эдгарс Ринкевичс, почти 12 лет занимавший пост министра иностранных дел, официально стал президентом страны, 8 июля приняв присягу. Церемония инаугурации прошла во время торжественного заседания Сейма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что латвийское государство с начала полномасштабного вторжения неоднократно доказывало, что поддерживает Украину и занимает сторону ее интересов во внешней политики. Еще осенью прошлого года Рига по договоренностям с Литвой и Эстонией приняла решение об ограничении въезда россиян и беларусов с шенгенскими визами через сухопутные границы этих государств. Исключения из запрета на въезд будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Поздней Ринкевичс пояснил, что Латвия заинтересована в военном разгроме России. Он отметил, то агрессия РФ привела к постоянному шантажу со стороны Кремля применением ядерного оружия, а также к катастрофам техногенного характера.

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