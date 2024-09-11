Порошенко встретился с экс-послом США Тейлором и призвал Запад снять ограничения на удары по РФ

Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Института мира, бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором в очередной раз призвал западных союзников отменить все ограничения на удары по законным целям на российской территории. Пятый президент также акцентировал на членстве Украины в НАТО как единственной реальной гарантии безопасности.

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"На этот раз вспомнили, что знаем друг друга два десятилетия: еще со времен, когда Билл отвечал за управление восстановлением Ирака. Подробно рассказал ему о ситуации на поле боя и героических усилиях наших Вооруженных сил, от которых сегодня зависит мир, безопасность и стабильность Европы и всего свободного мира. В этом контексте отметил важность снятия всех ограничений на использование Украиной западного оружия против агрессора", – написал Порошенко в соцсетях.

"Вспомнили историю сближения Украины и Североатлантического альянса и предыдущие решения союзников. Со своей стороны отметил, что всегда был и остаюсь приверженцем того, что гарантировать настоящую безопасность Украине может только наше присоединение к Вашингтонскому договору 1949 года", – подчеркнул пятый президент.

"Сегодняшняя ситуация дает уникальный исторический шанс для смелого решения союзников, который нельзя упустить ни одной столице. Не обошли вниманием внутреннее развитие в Украине с акцентом на важность укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, многопартийного парламентаризма и подотчетности власти даже во времена российского вторжения и войны", – отмечает Порошенко.