Порошенко в Le Figaro предлагает 7 шагов, чтобы оставить Путина без денег на войну против Украины

Петр Порошенко в статье для издания Le Fagaro призвал мир ввести такие санкции против России, которые обрушат российский экспорт и сделают невозможным финансирование дальнейшей войны против Украины. Пятый Президент отмечает, что ВВП России, по предварительным данным Всемирного банка, снизился в прошлом году всего на 3,5%.

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"В долгосрочной перспективе санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, лишают ее шансов на модернизацию, погружают в длительную рецессию. Но нам нужен быстрый взрывоподобный эффект, волна от которой если не снесет Путина, то хотя бы точно лишит его ресурса для длительной войны", – подчеркивает Порошенко.

Первое, что должно сделать G7 в марте – снизить потолок цен на российскую нефть. "Уместнее было бы употреблять слово "плинтус". Пока предельная цена на российскую нефть оказалась слишком положительной – даже выше рыночной", – констатирует Порошенко.

Он также считает, что следует строго контролировать запрет на перегрузку российской нефти или изготовление нефтяных коктейлей с ее ингредиентами, наказание за сокрытие страны происхождения и т.д.

Третье – через инструменты международного права блокировать вход в Суэцкий канал российских подсанкционных экспортных товаров.

По его словам, тогда россияне будут тратить на транспортировку нефти в Южную Азию в несколько раз больше времени, чем напрямик через Суэц. Этот механизм должен предусматривать компенсацию ущерба Египту, который тот понес бы из-за сокращения доходов от прекращения транзита в интересах России, отмечает Порошенко.

Также следует строго соблюдать ограничения на российскую торговлю сжиженным газом. "Мы благодарны поставщикам оборудования и технологий французской Total, немецкой Linde and Siemens, японской Mitsui за то, что прекратили сотрудничество с проектом Arctic LNG2, а также южнокорейской Daewoo Heavy, отказавшейся от соблазнительного заказа на 15 танкеров ледяного класса", – пишет Порошенко.

Он призвал также наконец-то закрыть нефтепровод "Дружба". "Это же абсурд, когда россияне уничтожают нашу инфраструктуру, а мы вынуждены прокачивать примерно 12 миллионов тонн российской нефти! По согласию с партнерами, не сомневаюсь, Украина остановит и "Дружбу", и нашу часть ГТС. Единственная причина, почему мы и до сих пор качаем нефть и газ – считаемся с мнением тех наших партнеров, которые до сих пор потребляют российские энергоносители", – отмечает Порошенко.

Необходимо лишить Россию почти десять миллиардов долларов за услуги по обогащению урана и строительству АЭС. "Росатом" как соучастник преступлений российской военщины на Чернобыльской и Запорожской АЭС заслуживает строжайших санкций", – считает Порошенко.

По мнению пятого Президента, нужно сделать совершенно неликвидными золотовалютные запасы России. "Недостаточно запретить покупать золото у россии. Должна быть заблокирована любая возможность использовать его как залог или в виде других инструментов. Российское золото – это кровавое золото, российские бриллианты – это кровавые алмазы, особенно если учесть грязный бизнес группы "Вагнер" в африканских странах", – отмечает Порошенко.

"По прогнозам, реальные ограничения в нефтегазовом секторе, если они в полной мере заработают в 2023 году, обрушат российский экспорт с 530 до 300 миллиардов долларов, а предлагаемые нами шаги лишат Россию еще 30 миллиардов долларов экспортного дохода", пишет Петр Порошенко.

Он отмечает: пока мир ожидает кумулятивный эффект предыдущих санкций, в Украине работает российский молох смерти, который уничтожает украинцев. "Санкции это не цель, а лишь средство, а цель – победа в войне и справедливый мир", – отмечает пятый Президент.