Порошенко в Краматорске почтил память погибших от ракетного удара 27 июня

Петр Порошенко в Краматорске почтил память погибших во время ракетного удара по пиццерии.

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"Когда-то в Краматорске был портал в нормальную тихую мирную жизнь. Кафе, в котором праздновали детские дни рождения, встречались влюбленные пары, впервые за долгое время ели пиццу военные. Россияне не смогли это стерпеть. Они вообще не могут терпеть нормальное, здоровое и хорошее" , – написал пятый Президент в Facebook.

"Руками, которыми когда-то они обнимали свою жену и детей, выродки отправили баллистическую ракету в кафе с маленькими украинцами, женщинами и гражданскими мужчинами. Это не простая случайность, это был целенаправленный удар по одному из лучших кафе в городе", – убежден Порошенко.

"Сейчас. Импровизированный мемориал, заплаканные родные, разбитое стекло и изуродованная арматура повсюду. В домах вокруг нет окон. Кладешь цветы к мемориалу и не понимаешь, как это вообще возможно… мы уже привыкли к тому, с какими варварами имеем дело, но понять их не сможем никогда. Вечная память погибшим. Краматорск 27.06", – пишет Петр Порошенко.