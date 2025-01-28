Порошенко в Европарламенте обсудил с партнерами усиление поддержки Украины и интеграцию в ЕС

Петр Порошенко в Брюсселе провел ряд встреч в Европарламенте. Он обсудил с партнерами усиление поддержки Украины и интеграцию в ЕС

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

Так, пятый президент обсудил с председателем Комитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн ситуацию на фронте, перспективы укрепления безопасности устойчивости на европейском континенте и усиление лидерства Европейского Союза в сфере обороны.

"Призвал наших европейских партнеров усилить поддержку Украины к победе, в частности, увеличить инвестиции в развитие украинского ОПК и содействовать в строительстве фортификационных сооружений. Мы также обсудили пути усиления экономических и секторальных санкций против России и гарантирования Украине полноправного членства в НАТО", – отметил Порошенко в соцсетях. Он также пригласил делегацию Комитета посетить Украину в ближайшее время.

С председателем делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пеккой Товери Порошенко обсудил перспективы и насущные вопросы вступления Украины в Европейский Союз.

"Также обсудили усиление оборонного сотрудничества, необходимость построения системы многоэшелонных оборонных линий, передачи Украине западных военных технологий и увеличение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс", – сообщил лидер "Евросолидарности".

"Вместе отметили важность начала нового переговорного кластера под названием "Основы". Согласно ему, необходимо сосредоточиться на состоянии демократии, уважения многопартийного плюрализма, свободы слова и прав оппозиции. На встрече говорили и о необходимости развития демократических институтов и недопустимости давления на политическую оппозицию", – отмечает Петр Порошенко.

Он также встретился с главой неформальной группы друзей Украины в Европарламенте Петрасом Ауштрявичюсом.

Обсудили сложную ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины в отпоре российской агрессии и завершении войны. Должны прекратить терять людей, территории и время. Должны победить и обеспечить членство Украины в ЕС и НАТО. Обменялись мнениями по пути усиления взаимодействия с новой американской администрацией для укрепления трансатлантической безопасности", – пишет Порошенко.

"Обратил внимание на отдельные тенденции развития внутриполитических процессов в Украине, в частности, по функционированию демократических институтов и многопартийного плюрализма. Отмечали важность сохранения внутреннего политического единства как ключевой гарантии устойчивости государства в условиях продолжающейся агрессии", – резюмирует пятый президент.