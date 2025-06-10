Пятый президент Украины, лидер парламентской оппозиции Петр Порошенко готов поделиться опытом переговоров с администрацией США – об этом пишет газета The Washington Post в статье "Экс-президент Украины говорит, что знает, как склонить на свою сторону Трампа".

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"Избранный на волне прозападных настроений в 2014 году, Порошенко позже убедил Трампа стать первым президентом США, который вооружил Украину летальным оружием", – напоминают журналисты.

"Порошенко показал на документ в рамке на стене позади него. Это была Крымская декларация, подписанная госсекретарем Майком Помпео в 2018 году. Россия незаконно аннексировала и оккупировала украинский полуостров в 2014 году. Позже Помпео заявил, что "Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины". "Это результат моей внешней политики", – сказал Порошенко.

"И это не просто копия. Это оригинал", – цитирует издание пятого президента.

"Порошенко стремится использовать этот опыт как человек, который может иметь дело с капризным американским президентом, особенно после того, как его главный соперник и нынешний лидер Украины, президент Владимир Зеленский, изо всех сил пытался заручиться долговременной поддержкой Трампа", – отмечает издание.

Газета напоминает: отношения между Трампом и Зеленским испортились, кульминацией чего стал катастрофический визит в Овальный кабинет, во время которого Трамп обругал украинского президента и отменил встречи с ним.

"В апреле администрация Трампа предложила украинским чиновникам мирный план, который предусматривал признание США Крыма российским – прямое нарушение декларации, которая висит в рамке на стене Порошенко. Тем не менее Порошенко сказал, что даже если некоторые политики Трампа изменились, то его подход – нет. "Я знаю Трампа... Он принимает решения без всякого брифинга со стороны Государственного департамента или министерства обороны. Он очень доверяет своей интуиции", – сказал он.

"И те, кто идет с ним на переговоры, должны это учитывать. Или, если вам не нравится, просто не идите", – пишет СМИ.