Порошенко призвал евродепутатов ЕНП совместно заставить Путина остановить войну

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который находится в Страсбурге, встретился с депутатами группы Европейской народной партии в Европарламенте и президентом ЕНП Манфредом Вебером.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Порошенко поблагодарил представителей крупнейшей политической группы в Европейском парламенте за поддержку Резолюции по Украине. Он призвал европейский партнеров давить на Путина для введения режима прекращения огня, а если это не сработает – реализовать "план Б".

"Мы должны остановить войну, мы должны поставить условие, что если Путин не примет наше общее трансатлантическое требование о прекращении огня, мы должны ввести так называемый "план Б". Это означает оружие, ракеты большой дальности, разведывательные данные, сотню реактивных истребителей F-16 в украинском небе, которые остановят российское господство в воздухе, эффективную противовоздушную оборону", – объяснил Порошенко.

"Мы не можем превзойти Россию в количестве людей. Но мы точно можем превзойти ее технологически, и у нас есть инструменты, чтобы оказать давление на Путина, чтобы остановить войну. Пункт номер два – это санкции, и санкции должны быть сложными и трансатлантическими. Эти санкции должны лишить Россию возможности финансировать войну, должны сократить российский экспорт, и мы знаем, как это сделать", – говорит Порошенко.

"Пункт номер три: оборонная промышленность, совместные предприятия вместе с уникальными украинскими предприятиями дают нам серьезное преимущество над Россией и делают Европу значительно безопаснее. В конце концов, это будет значительно дешевле. Безусловно, мы должны говорить о гарантиях безопасности, но после прекращения огня, потому что если будет прекращение огня, мы можем построить, так же, как это делала Россия в 2023 году, линию глубиной 30-40 километров с укреплениями, с минными полями, с эффективными инструментами, которые не позволят России даже думать о том, как нарушить режим прекращения огня", – отмечает лидер партии.

"Мы должны влиять на использование замороженных российских активов, чтобы не просто восстановить Украину, потому что Украина сейчас совсем другая. У нас демографический кризис, у нас полностью разрушена тяжелая промышленность, но мы должны построить постиндустриальную Украину с очень квалифицированной рабочей силой, с уникальным географическим положением как символ европейского государства", – сказал Порошенко.

"Мы точно не должны принимать шантаж Путина, имеет ли он право вето на членство Украины в Европейском Союзе, или нет. Наш ответ: нет, господин Путин, вы не имеете никакого права на Украину. Мы суверенная европейская независимая нация", – подчеркнул Порошенко.

"Когда кто-то спрашивает, что означает победа для Украины? Для нас победа Украины – это членство Украины в Европейском Союзе и членство Украины в НАТО, и никто не может закрыть для нас эти двери. Это необходимо для устойчивой ситуации безопасности на континенте. И даже если это будет невозможно сейчас, это может стать возможным через год, через два года, через три года", – констатирует лидер оппозиции.

Как известно, Европейский парламент принял Резолюцию по Украине, в которой, в частности, говорится об увеличении помощи на производство оружия, открытии вступительных переговоров и поддержке демократии.

"Европарламент предоставил честную, объективную и дружественную оценку состояния дел в Украине с эффективностью демократических институтов, верховенством права и независимостью правосудия. Резолюция прямо фиксирует "слабые" места нашей демократии и реформ, без прогресса в которых переговоры о членстве не ускорить.

Первое: верховенство права и судебная система. ЕП бьет тревогу из-за паралича Конституционного Суда и уязвимости судебной власти к политическому влиянию. Это вопрос доверия к государству.

Второе: независимость и эффективность антикоррупционной архитектуры. Резолюция поддерживает НАБУ и САП и требует их защиты от любого политического влияния, усиления АРМА, перезапуска ГБР и решения вопроса с отбором судей ВАКС. Это сигнал Банковой: любые попытки "ручного управления" антикоррупционными органами – это прямой удар по евроинтеграции", – отметил Порошенко.

"Третье – демократия и парламентский плюрализм. ЕП призывает воздержаться от политически мотивированных судебных разбирательств и санкций против представителей оппозиции, а также поддерживать парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде, снять ограничения на международную парламентскую дипломатию.

Четвертое: свобода медиа и гражданское общество. ЕП подчеркивает недопустимость монополизации эфира и давления на независимые медиа", – констатировал Порошенко.

"Резолюция Европарламента и насыщенные дебаты по Украине доказали, что поддержка нашего государства в Европарламенте остается непоколебимой, но скорость нашего движения к членству зависит не от громких и красивых заявлений, а от реальных демократических решений и действий в Украине. Спасибо европарламентариям за учет наших многочисленных предложений и усовершенствований текста Резолюции. В единстве и солидарности – наша сила", – убежден пятый президент.