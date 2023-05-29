Порошенко призвал депутатов срочно принять законы для членства Украины в ЕС и вернуть 30 тысяч ВСУ. Видео

Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, призвал народных депутатов принять законопроекты, необходимые для вступления Украины в ЕС, а также вернуть доплаты 30 тысяч военнослужащим.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко отметил, что в Брюсселе провел встречи в Еврокомиссии, Европейском Совете, в Европейском парламенте и Службе внешних сношений (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Я хочу донести обеспокоенность тем, насколько украинский парламент готов на этой неделе решить принципиальные вопросы, отмеченные Европейской Комиссией как предпосылка к началу официальных переговоров о вступлении", – отметил пятый президент.

"Отмечаю, что именно сейчас мы должны принять важные законы. Это не о переговорах, которые были проведены тогда, когда мы получили статус. Это о том, что мы должны голосовать закон о Конституционном Суде в соответствии с выводом Венецианской комиссии. Голосовать за PEPы, голосовать за декларации, за свободу слова, за политическое разнообразие в парламенте, парламентский плюрализм", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также призвал проголосовать за восстановление военнослужащим доплаты в 30 тысяч гривен: "Уверен, что сегодня у парламента достаточно единства и мужества для того, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины, восстановить справедливость и вернуть 30 тысяч защитникам Украины".

Он поблагодарил украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее НАТО за слаженную и результативную работу.

"Ее результатом впервые в истории является то, что ПА НАТО как высший политический орган не только призвала признать ПИК Вагнер террористической организацией, не только ввела в международное право понятие "рашизм", но и приняла решение по рекомендации Вильнюсского саммита пригласить Украину по переговорам о членстве". в Альянсе", – подчеркнул Порошенко.