Порошенко назвал очередным проигрышем России результаты выборов в Молдове очередным проигрышем России

Молдова смогла провести чрезвычайно важные выборы, несмотря на значительные вызовы, которые стояли перед властью. Страна показала, что хочет быть свободной, демократической и европейской.

Видео дня

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя результаты выборов.

"Мои искренние поздравления президенту Молдовы Майе Санду с блестящей кампанией, несокрушимым лидерством и важной победой! Все мы, как в Украине, так и в политической семье Европейской народной партии и Международном демократическом союзе, с особым вниманием и большой надеждой следили за непростым избирательным процессом", – написал лидер "ЕС".

Он отметил, что выборы в Молдове были чрезвычайно важными для страны, а для их проведения необходимо было преодолеть "слишком много вызовов".

"Именно поэтому особенно радует, что по результатам избирательной гонки победила Молдова, которую мы все хотим видеть – свободная, демократическая и европейская", – написал Порошенко.

Он отметил, что в то время как в Молдове победил европейский выбор, "Россия потерпела очередной проигрыш".

"Знаково, что такую важную для Молдовы, ее народа и для всех нас победу обеспечила сестринская нам партия "Действие и солидарность". Ваша победа делает всех нас сильнее! Так держать, Молдова! Вместе в ЕС!" – написал политик.