Порошенко на встрече с вице-премьером Польши Сикорским призвал объединить усилия, чтобы эта война не стала вечной

Мария Шевчук
Петр Порошенко и Радослав Сикорский

Петр Порошенко встретился с Вице-премьер-министром, Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который находится в Киеве с визитом.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Для меня большая честь снова встретиться со старым другом Радеком Сикорским, Вице-премьер-министром Польши. На этот раз в Киеве. Но где бы мы ни встречались, всегда говорим о самом актуальном и ищем самые действенные и эффективные решения в интересах обоих наших народов", – отметил Порошенко в соцсетях.

На встрече пятый Президент озвучил потребности украинской армии, отметил необходимость санкционного давления на Москву и важность совместных оборонных проектов с европейскими странами.

"Обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности украинских воинов. Сегодня они являются не только лучшими переговорщиками, но и настоящими защитниками безопасности и Украины, и всей объединенной Европы. Важно прекратить терять людей, территории и время. Но если Путин отказывается от прекращения огня, мы должны иметь План Б: современное оружие, дальнобойные ракеты, современные истребители, больше систем ПВО, боеприпасы", – пишет пятый Президент.

"Отдельно остановились на санкционном давлении на Москву. Оно должно все больше расти, следовательно должны делать все, чтобы лишить Путина ресурсов для войны", – отмечает Порошенко.

"В то же время важно усиливать потенциал и устойчивость Украины, прежде всего через совместные оборонные проекты с ЕС и с отдельными странами-членами, в частности с Польшей. Украина уже имеет действенные и испытанные современные решения для поля боя, которые следует масштабировать в совместном сотрудничестве. Мы подробно обсудили и наши собственные разработки", – сообщил лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

"Теперь Польша также стала мишенью российских дронов. Это еще раз доказывает, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Именно поэтому мы и дальше будем усиливать наши позиции. И делать это не для вечной войны, а для того, чтобы эта война не стала вечной", – написал Порошенко.

Он также поблагодарил Сикорского за многолетнюю поддержку и последовательную защиту общих интересов Украины и Польши.

