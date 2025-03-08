Порошенко на встрече с евродепутатами объяснил, как усилить переговорные позиции Украины

Петр Порошенко во время заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС приветствовал стратегически важные решения, сделанные в Брюсселе лидерами Евросоюза. "Они касаются и укрепления оборонных способностей ЕС, и усиления переговорных позиций Украины", - отметил пятый Президент.

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По его мнению, важно немедленно восстановить трансатлантическое единство и солидарность. "Выложил собственное видение принципов и подходов к переговорному процессу по завершению войны и установлению устойчивого, продолжительного и справедливого мира, в основе которого независимая, сильная, демократическая Украина с перспективами членства в ЕС и НАТО", – пишет Порошенко в соцсетях.

Порошенко также поздравил заявление, принятое по итогам 16-го заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

"Благодарю решительную поддержку со стороны Европарламента нашего призыва к всестороннему расширению переговорных позиций Украины через увеличение военной помощи, укрепление оборонного сотрудничества, усиление санкций против агрессора, а также ускорение интеграции в ЕС и НАТО", – написал Порошенко в соцсетях.

"Особое значение имеют положения заявления в части необходимости действий власти по укреплению единства путем обеспечения уважения к принципам разделения властей, многопартийному плюрализму и инклюзивности, верховенству прав и свобод, включая медиаплюрализм, а также децентрализацию", – считает пятый Президент.

"Приветствую решительную настроенность на ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС и углубление межпарламентского сотрудничества в новых условиях", – пишет Порошенко.