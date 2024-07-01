В то время, когда американцы и весь мир шокированы проведенными дебатами между кандидатами на пост президента США - действующим президентом Джо Байденом и 45 президентом Дональдом Трампом, считаю необходимым привлечь внимание к важнейшему вопросу, который имеет важное значение для безопасности США и всего мира. Но сначала несколько слов о дебатах.

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У мої плани не входить аналізувати проведені дебати, а тим більше давати їм оцінку і кожному із учасників цих дебатів. Це виключне право американців. Нехай вони аналізують і оцінюють. Єдине, що вважаю за можливе висловити свою особисту позицію, яка полягає у тому, , що я не бачу ніякої катастрофи для Джо Байдена, як це вважають коментатори чи аналітики, особливо нагнітають негативну оцінку участі саме Джо Байдена у цих дебатах кремлівські пропагандисти і підконтрольні їм експерти і ЗМІ.

Все ще може змінитись і американці, оцінівши свій нинішній рівень життя, який за багато років є найвищим, що безумовно повʼязано із постаттю Джо Байдена і зроблять обґрунтоване рішення в день виборів в інтересах своєї країни і своєї сім’ї. Не думаю, що наші поради для великого друга України Джо Байдена будуть мати якесь значення, але впевнений, що якби разом з Джо Байденом на посаду віце-президента США балотувався, скажімо, губернатор Каліфорнії, це зняло б усі проблеми, які можливо існують. Але, це прерогатива Демократичної партії і Джо Байдена.

Отже пропоную повернутись до надзвичайно важливої події, яка недавно відбулася і якій як я вважаю, не надана належна оцінка. Не має сумніву у тому, що влада США і усі аналітичні і розвідувальні служби США усвідомили яку величезну небезпеку створив путін для США і взагалі для усього людства. Мова йде про Договір про всеоб'ємне стратегічне партнерство, який 19 червня 2024 року підписали путін і лідер КНДР Кім Чен Ин.

Це відбулося в ході візиту президента РФ в Північну Корею — першого з 2000 року. Під час попереднього відрядження путіна в КНДР Москва і Пхеньян уклали Договір про дружбу, добросусідство та і співробітництво. Що потрібно знати про новий документ, після підписання якого відносини між двома країнами неодмінно стануть ближче і тепліше. У кількох перших статтях нового договору КНДР і РФ фактично йдеться про укладення військового союзу двох країн:

-у разі загрози збройної агресії країни домовилися допомогти один одному і координувати дії;

-у разі збройного нападу на одну зі сторін друга зобов’язується негайно надати "військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами" (відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на колективну самооборону);

-сторони зобов'язуються не укладати угоди з іншими країнами, спрямовані проти Північної Кореї та Росії.

Саме посиланням на цю норму ООН в договорах з новими анексованими ДНР і ЛНР путін виправдав і вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Правда до кінця незрозуміло, чи означають положення договору з КНДР, що Пхеньян готовий відкрито вступити у війну на стороні РФ — і чи може це виникнути в принципі.

По - перше, умовою надання допомоги в договорі названо напад на союзника зі сторони однієї або кількох держав. А у контексті з Україною - напала саме Росія (хоча влада РФ і намагається перевернути ситуацію з ніг на голову).

По- друге, союзник повинен перебувати "у стані війни". Росія формально до цих пір стверджує, що веде не війну, а щось інше — "спеціальну військову операцію". Я не буду далі аналізувати зміст цього Договору, оскільки у мене інша мета. Єдине, що вважаю за необхідне нагадати, що ще минулого року між Москвою і Пхеньяном був укладений договір, по якому станом на травень 2024-го, як повідомила розвідка Південної Кореї, в Росію було відправлено 6,7 тисячі контейнерів. Розвідка вважає, що в них знайшлися три мільйони снарядів калібру 152 міліметра і 500 тисяч калібру 122 міліметра. Ця оцінка здається завищеною (для такої кількості контейнерів), однак навіть більш консервативний підхід (з розрахунку 250 снарядів і знарядів до нього на контейнер) дає понад півтора мільйона снарядів — це порівняно із загальним виробництвом боєприпасів в Росії в 2023 році. Крім того, є свідоцтва застосування ВС РФ в Україні іншого дефіцитного військового "товару" північно-корейського походження — балістичної ракети "Хвасонг-11" — аналога російської ракети комплексу "Іскандер". Скільки саме було поставлено таких ракет, невідомо, але є незаперечні докази що ці ракети вже поставлені і використовуються Росією. Але, це все стосувалося поставок північно корейської зброї путіну, яка допомагає йому у війні з Україною. А яке значення для США, для безпеки американського народу має цей візит путіна до Північної Кореї і підписаний Договір і чому він несе пряму загрозу безпеці США. Давайте спробуємо з’ясувати.

Що таке Євроазія мабуть усі добре знають. Хто забув, давайте нагадаємо. Це - найбільший із шести материків на Землі. Площа - 53,6 млн.кв. км, що становить 36% площі суші, а населення більше ніж 5,5 млрд чол. , що становить понад 70 % населення планети.

Довгий час між США і Китаєм іде неоголошене змагання, яка з цих двох країн буде домінувати на цьому материку. Ми зараз не будемо оцінювати шанси кожної із цих країн, оскільки несподівано для усіх виникла нова пряма загроза світу, яка може вже виходити з цієї частини планети, а не із європейського материка і війни в Україні - ця загроза залишається і немає ніяких ознак, що вона може змінитись. Видання New York Timesпише, що Путін в Північній Кореї мав на меті викликати тривогу чи потрясіння, і йому це вдалося.

Президенту Росії вистачило чотири дні в Азії, щоб "розлютити Вашингтон, підірвати роль Китаю і збурити низку країн в Індо-Тихоокеанському регіоні, які вже намагаються дати раду сумбурному світовому порядку". Поїздка Путіна країнами Азії (до Північної Кореї та В’єтнаму), як пише NYT, "була одночасно зухвалою та підривною". "Вона показала, що боротьба за владу, яку іноді називають новою Холодною війною між США та Китаєм, не така двоїста, як може здатися, і що багато країн регіону, як виглядає, завершили цей тиждень із глибшим почуттям тривоги", – зазначає NYT. Погрози Путіна, пише видання, іноді сміливі, і часом нечіткі, "ще більше ускладнили й без того складні розрахунки щодо безпеки та конкуренції між великими державами". Крім того, своєю "погрозою" краще озброїти армію Кім Чен Ина, Путін "фактично додав ще одну потенційну кризу до списку проблем Азії, відновивши стару ворожнечу на Корейському півострові", пише міжнародний кореспондент NYT, що базується в Австралії, Деміен Кейв. Давайте пригадаємо, що ще у вересні 2022 року Північна Корея ухвалила закон, який оголошує країну ядерною державою, про що повідомляло державне інформаційне агентство ЦТАК. Лідер країни Кім Чен Ин назвав це рішення незворотним і виключив можливість будь-яких переговорів про денуклеаризацію країни, тобто відмову від ядерної зброї. Новий закон також закріплює право країни використовувати запобіжний ядерний удар для захисту. Незважаючи на жорсткі санкції, у період з 2006 до 2017 року Пхеньян провів шість ядерних випробувань. Порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, Північна Корея продовжує нарощувати свій військовий потенціал, погрожуючи своїм сусідами, і можливо, вже північнокорейські ракети можуть досягти материкової частини США. Але якщо ще раз повернутись до Договору, то проблема не тільки в змісті нової угоди між Путіним і Кімом, яка, в залежності від того, кого ви слухаєте, є або взаємним оборонним "альянсом" (характеристика північнокорейського лідера), або чимось набагато меншим. Путін заявив, що Росія "не виключає" військово-технічне співробітництво і що угода передбачає "взаємну допомогу у разі агресії проти однієї сторони". Насторожує російська підтримка Кіма на більш агресивні дії. Для отримання детальної інформації про всю картину можна прочитати статтю в Wall Street Journal, засновану на джерелах, отриманих від американських чиновників оборони і розвідки, про те, як "воєнне співробітництво Росії з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм розширилося до обміну секретними технологіями, які можуть погіршити життя (США) і їх союзникам ще довго після закінчення війни в Україні", так вважає Фредерік Кемп, Президент і головний виконавчий директор Atlantic Council.

Перемовини між путіним і верховним правителем Північної Кореї відбувалися як публічно, так і наодинці. Привертає до себе увагу та обставина, що переговори двох лідерів на одинці зайняли значну частину цього візиту. Про що путін так довго домовлявся з Кімом ніхто не знає, оскільки жодної інформації про це в ЗМІ не поступало. Є серйозні підстави припускати, що путін міг обговорювати з Кімом зміцнення ядерного потенціалу Північної Кореї, який по оцінкам спеціалістів потребує модернізації. У США оцінили ядерний потенціал Північної Кореї так, що якщо захоче, і в правду може представляти загрозу для Південної Кореї та Японії.

Екс-директор Лос-Аламоської національної лабораторії, LANL, відомої розробкою ядерної зброї США, Зігфрід Хекер оцінив ядерний потенціал Північної Кореї. Причому він навіть назвав приблизно кількість радіоактивних речовин на балансі країни. Прямо зараз (станом на січень 2021 року) КНДР має в розпорядженні біля 25-48 кг плутонію і 650-800 кг високозбагаченого урану, передає слова експерта видання Daily Express. При цьому, з уже наявної "сировини" місцеві вчені здатні виробляти близько 45 ядерних боєприпасів, вважає Хекер.

Він також заявив, що країна, яка володіє ядерною зброєю, може спокійно завдати удару по всій території Південної Кореї, а також накрити більшу частину Японії. При цьому він допускає, що міжконтинентальні ракети, які на той момент мав Кім, потребують додаткових випробувань. Іншими словами, Північна Корея поки не може завдати удару по основній території США за допомогою цієї міжконтинентальної ракети з ядерною боєголовкою, але робота в цьому напрямку триває. І за останні 3 -4 роки Кім досяг у цьому питанні значного прогресу.

Разом з тим, як зазначає Bloomberg в січні 2024 року, загроза ядерної війни КНДР і США стає все більш неминучою. Останні заявки лідера Північної Кореї Кіма Чен Ина вказують на найбільшу загрозу ядерного конфлікту між КНДР і Сполученими Штатами. За інформацією Bloomberg, європейський диктатор розглядає ядерну зброю як ключовий елемент своєї військової стратегії. У часі правління трьох поколінь Кімова Північна Корея шукала можливості досягти домовленостей зі США, і в той же час розглядає Вашингтон як імперіалістичного ворога. Однак переконання в необхідності ядерної зброї для підтримки потенційного вторгнення зі сторони Південної Кореї та США привело до створення власного ядерного арсеналу, перше випробування якого відбулося в 2006 році За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, в Північній Кореї є боєголовки, значно потужніші тих, , які були скинуті на Хіросіму і Нагасакі, включаючи термоядерну водневу бомбу. Кім також розробляє тактичні ядерні бомби і прийняв доктрину про можливості превентивного їх використання. Північна Корея 18 грудня минулого року, заявила про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18". Запуск став відповіддю на "ворожі дії" США і Республіки Корея, йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї. Таким чином, тільки в 2023 році КНДР здійснила вже п'ять пусків міжконтинентальних ракет, здатних вражати США: в лютому - МБР "Хвасон-15", в березні - МБР "Хвасон-17", в квітні, липні і ось тепер в грудні - МБР "Хвасон-18". Не виключено також, що при запуску 18 грудня був використаний новий твердопаливний ракетний двигун, про успішні тести якого Пхеньян повідомив в кінці листопада.

Шляхом простих підрахунків, спеціалісти встановили, що в разі запуску ракети даного типу по не завищеній, а за нормальної, оптимальної для дальності польоту траєкторії під кутом в 30-45 градусів, МБР КНДР може подолати відстань в 12-15 тисяч км, або навіть далі. Це означає, що Північна Корея в черговий раз випробувала МБР, яка може поразити будь-яку точку на території США.

Давайте згадаємо, які Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) є взагалі у КНДР. З інформації у відкритих джерелах можна стверджувати, що Кім має у своєму розпорядженні такі МБР, зокрема -Хвасон-14 (ICBM KN-14) - ракета, яка вперше була випробувана в 2017 році. Дальність дії - до 8 000 кілометрів. Хвасон-15 (ICBM KN-15) - теж була випробувана в 2017 році. Дальність дії - до 13 000 кілометрів. Варто зазначити, що Північна Корея також розробляє міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками. У 2022 році Північна Корея провела випробування ракети Хвасон-17, яка, за оцінками експертів, може нести ядерну боєголовку вагою до 100 кілограмів. А тепер за повідомленнями влади Північної Кореї вже успішно випробувана і МБР Хвасон 18.

Щоб зрозуміти, що представляє собою ця МБР можна послатись на характеристики МБР Хвасон 17 - маса біля 150 тонн, довжина біля 26 метрів, здатна нести потужну ядерну боєголовку. Коли США та їх західні партнери заявили, що Україна може завдати удару по території Росії їх зброєю, президент путін почав втрачати загрози. Підтримка військових амбіцій путіним Північної Кореї показала, що він може створити проблеми США та їх союзникам іншими способами. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Він (Путін — ред.) ініціював в Росії навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Він сказав, що Москва розглядає можливість зміни доктрини, яка визначає, коли вона буде використовувати свій ядерний арсенал. Він нагадав країнам НАТО в Європі про їх невеликі території та велику густоту населення, маючи на увазі, що їх можливо легко знищити"-пише видання. А на цьому тижні президент Росії попередив, що може озброїти Кім Чен Ина у відповідь на послаблення обмеженого використання Україною західного озброєння. "Захід розміщує зброю в Україні і говорить: "Ми тут взагалі нічого не контролюємо". Ми також можемо сказати, що ми комусь передали, а потім нічого не контролюємо. Хай думають про це", - сказав Путін під час свого візиту в Північну Корею.

Важко сказати, що було головною метою цього візиту путіна до Азії, але можна без сумніву стверджувати, що ядерне посилення лідера Північної Кореї, допомога в модернізації наявної і перспективної північнокорейської ядерної зброї було обов’язково предметом його закритих переговорів з Кімом. А може мова йшла і про поставки ядерної зброї, або окремих її елементів, та її розміщення на території цієї країни. Адже путін розмістив на території Білорусі тактичну ядерну зброю. А чому він не може розмістити таку ж, або значно більш сучасну і смертоносну ядерну зброю на території Північної Кореї, або домогти Кіму швидко модернізувати наявні МБР, після чого вони будуть представляти реальну загрозу безпеці США.

І ці можливості стають усе більш реальними. Особливо в такий важкий для демократії США період, як вибори президента США. Поки кандидати будуть вести дебати і руйнувати один одному імідж, путін за домовленістю з Кімом може перетворити Північну Корею у реальну загрозу для США. Але цього американські виборці можуть і не знати, вони будуть продовжувати обговорювати результати дебатів, а тим часом Північна Корея може реально стати загрозою для США, оскільки, не виключено, що її ядерний потенціал може вже становити небезпеку для американського народу. Потім вже мало кого буде цікавити, хто найбільший ворог для США - Китай чи путін?

Може статися так, що несподівано для США, головним ворогом буде Північна Корея, яку таємним способом озброїть смертоносною зброєю путін.

Головне, щоб не проґавить цей момент.