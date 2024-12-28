Пока критиканы от власти празднуют, мы делаем ее работу: Порошенко с фронта напомнил, чего не хватает в армии

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал дроны и технику 18 бригадам и батальонам Сухопутных, Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты, CCO и Территориальной обороны. По словам пятого Президента, сделали все возможное, чтобы в Новый Год подразделения вошли, прикрытые РЭБами и "Мавиками", снабжены FPV-дронами, "нашпигованы" компьютерной техникой, согреты печками, с надежной связью и питанием.

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Петр Порошенко также упрекнул критиканов от власти: "пока у них выходные и праздники, мы выполняем их работу, обеспечиваем украинское войско. Еще неделю назад некоторые депутаты бросали мне в спину: "Государство само обеспечит". Не обеспечило, как и упомянутые депутаты не привезли хотя бы один дрон. Как говорится: ищи ветра в поле".

Как известно, Петр Порошенко и фракция "Евросолидарности" при принятии Госбюджета на 2025 год призвала перераспределить 257 млрд грн из нецелевых расходов в пользу ВСУ. В частности, ограничить зарплаты чиновников, упразднить повышение окладов для прокуроров, судей и силовых органов, расходы на строительство дорог и лоббистские проекты.

"Из расходов 236 миллиардов должны были идти на развитие, закупку, ремонт вооружения, военной техники, инвестиции в технологии. И 21 миллиард – это средства, которые должны были остаться в воинских частях и которые позволили бы без коррупции, без бюрократии, очень быстро тратить средства на закупки FPV, РЭБ, боеприпасов, средств материально-технического обеспечения, запчастей, шин и всего необходимого. Ни одно из этих предложений правительством не было учтено", – отметил Порошенко.

Он также настаивает, чтобы средства НДФЛ, которые военнослужащие платят из своего денежного довольствия, автоматически перечисляться на расчетные счета воинских частей. А все деньги, собранные с повышенного военного сбора и военных ОВГЗ, аккумулировались в целевом спецфонде исключительно для нужд армии.

"За этот год наша команда совершила более полусотни поездок — еженедельно мы на Востоке и на Юге, часто очень близко к линии фронта. Сотрудничаем с десятками бригад, хорошо знаем их потребности и "дыры", которые так и не смогла закрыть власть", – пишет пятый Президент в соцсетях.

"На этот раз у нас вышел один из самых больших грузов техники, которые произвели за год. И он уже на Востоке. Многие из позиций дефицитны, начиная от ночных "Мавиков" и заканчивая экскаваторами и эксклюзивным шоколадом для военных. Это наша заключительная в этом году, но не последняя встреча с воинами из 18 бригад и батальонов. Этот год мы прошли бок о бок с лучшими ребятами, чем очень гордимся", – пишет Порошенко.

Подразделения на этот раз получили:

1000 FPV-дронов "Вирий" 8''

300 ночных FPV-дронов

21 купольных РЭБ "Шатро"

Ночные и дневные "Мовики"

2 экскаватора

Тентованный грузовик DAF

2 стирально-душевых комплекса

72 Ecoflow

8 генераторов

180 дизельных печей

10 Starlink Adaptis

9 обычных Starlink

25 ноутбуков

15 мониторов

5 планшетов

757 шин для КрАЗ, МАЗ, HMMWV

Общая стоимость этого конвоя рекордная – 63 млн грн. "Нам своё делать. Верить и помогать ВСУ и никогда не сдаваться!", – резюмирует Петр Порошенко.