Киев и западные партнеры организуют мирный саммит: цель — найти общее решение, как унять агрессивный российский империализм. В то же время, к форуму пытаются присоединиться друзья кремля, чтобы конвертировать антипутинский саммит в антиукраинский.

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Зустріч глав держав, що активно лобіюється Україною, змусила Пекін відправити своїх дипломатів по світових столицях. Їх завданням є озвучка хотілок москви як умов для участі в переговорах, стверджує South China Morning Post.

Перша: Захід припиняє постачання зброї в Україну.

Друга: Зеленський скасовує підписаний у жовтні 2022 року указ про заборону переговорів із путіним.

Спойлер: джерела South China Morning Post в різних столицях ЄС заявили, що "цього ніколи не станеться", поки РФ продовжує атакувати на фронті. Крім того, європейці вважають, що москва на саміті "буде настільки вимогливою і грубою, що все закінчиться до початку дискусії".

Пекін не полишає надій запхнути кремль на той саміт, тому слідом за Китаєм на марш вийшла пʼята "колона блакитних касок": це ті ж самі "миротворці з гранатою", які інформаційно супроводжували попереднє "мирне турне" спеціального представника Пекіна Лі Хуея: Орбан, Фіцо, Ердоган і… Папа Римський. Тоді вони називали бункерного "хорошим хлопцем", закликали зберегти йому обличчя та сісти з ним за стіл.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган днями сказав, що його країна готова прийняти на своїй території "мирний саміт" щодо завершення війни в Україні, але лише в разі, якщо участь у ньому братиме і країна-агресор росія. Такої ж думки угорський та словацький премʼєри.

Особливо смішно вийшло зі Швейцарією: як потенційна організаторка саміту, наполягає на запрошенні московії на "мирний форум", і водночас журналіст швейцарської телекомпанії RSI бере інтервʼю у Папи Римського і запитує про білий прапор для України. А понтифік догідливо підтакує телевізійнику: мовляв, Україна повинна знайти в собі сміливість капітулювати, погодившись на переговори. Ну зовсім не викупна історія вийшла.

Ватикан уже пояснив, що понтифіка не правильно зрозуміли, і він говорив не про капітуляцію... і взагалі Папу, мовляв, підставили журналісти.

Ватикану не звикати перепрошувати за слова Папи. Ще зовсім недавно Святий престол теж вимушений був заявити, що главу церкви неправильно зрозуміли. Пригадуєте, як Франциск вихваляв велич русні: "Жорстокість не притаманна російському народові… бо російський народ – це великий народ… Я маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму".

А ще він молився за "невинно убієнну" Дугіну, збирався весною 2023-го побувати в РФ, і саме з російського боку відвідати Донбас.

Причина патологічного русофільства у надмірній чутливості Святого престолу до Китаю: Ватикан прагне добитися лояльності КНР в обмін на відновлення в Піднебесній унітарної китайської католицької церкви, а це — сотні мільйонів вірян.

Саме тому сьогодні Ватикан поводить себе так, ніби Ісус Христос був китайцем, а його посланцем на землі став Сі. Папа Франциск відверто підігрує великій світовій диктатурі: зауважте, він не закликає путіна набратися хоробрості та вивести окупаційну армію з території України…

Демократичному світові треба добре подумати, чи не шкодять молитви Ватикану демократії та безпеці. А заодно і знайти спільне рішення щодо того, чи може путін програти. Захід вже вирішив, що той не може виграти, але цього виявилося замало.