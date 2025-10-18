"Остановиться как есть"

или о прогнозах, логике и позициях сторон.

Визит Зеленского в Вашингтон пошёл не по тому сценарию, на который рассчитывали многие. Трамп выступил за фактически скорейшую заморозку. Неожиданно?

Не совсем. По крайней мере именно такую последовательность я описал в декабре 2024 когда делал прогноз на 2025 год. Ниже приведу схему, где "подсвечена" ветка на которой мы сейчас находимся.

Кратко логика процесса и почему смотреть надо шире.

После фактического провала "быстрого решения" вопроса мира по ислючительно американскому сценарию, вопросы российско-украинской войны, так или иначе стали фоном для будущих консультаций (и переговоров США-КНР). Оба государства имеют свои интересы в том как война может завершиться. Но есть и общее - ни Пекину ни Вашингтону не выгодна явная победа РФ (с провалом Украины) поскольку Кремль попытается претендовать на роль третьего мирового центра. При этом ни Пекину ни Вашингтону не выгодно и полное поражение РФ поскольку КНР опасается дестабилизации возле своих границ и усиления американского влияния. США в свою очередь, дестабилизации Северо-Восточной Азии и усиления китайского влияния.

При этом оба государтва не желают масштабирования войны и перехода её на новый, региональный или глобальный уровень.

А дальше всё зависит от характера их отношений.

В случае начала торговой войны (о чём Трамп уже заявил) следующий вопрос - готовы ли страны к угрозам вооружённого противостояния (воевать сейчас ни Пекин ни США не хотят). В таком случае вероятен некий аналог грузинского сценария с выработкой долговременных механизмов прекращения огня.

Если бряцания оружием нет (что мы имеем сегодня), то интересы обоих государств в недопущении ухудшения отношений. В таком варианте российско-украинская война является чрезмерным фактором риска. А значит надо заморозить. Чтобы вернуться (или не вернуться) к данному вопросу позже.

Теперь смотрим на реальность.

США и КНР на пороге торговой войны. Ни Вашингтон ни Пекин не хотят грозить друг другу оружием Есть активность Вашингтона в работе на заморозку. Не удивлюсь, если будет и активность Пекина в том же направлении.

Является ли это для нас "приговором" и гарантией возобновления войны в будущем? Не совсем. Потому что

а) Пока что США и КНР лишь угрожают друг другу торговой войной. Но будет встреча Трампа и Си и будут большие переговоры в начале 2026. То есть данный сценарий остаётся пока вероятным, но одним из вероятных.

б) Даже в этом сценарии есть цикл, который можно условно охарактеризовать -- способность Украины выстроить партнёрства с другими государствами. И способность этой партнёрской сети не допустить негативного сценария. Партнёрства некие есть. Местами в результате усилий украинской стоороны, местами как результат интересов третьих государств при пассивности нашего МИДа и ОП (фактически партнёр как подарок судьбы). Но они есть. А значит можно работать.