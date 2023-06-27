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Блог | Орбан плюнул в могилы венгров, погибших под советскими танками
Орбан заявив, що Путін не є військовим злочинцем, а Україна не є суверенною державою, бо не має грошей і зброї.
Цими словами він плюнув у могили угорців, яких в 19 столітті розгромили російські війська, щоб загнати у конюшню Австрійської імперії. Орбан є зрадником і тих угорців, які вже в 20 столітті загинули під радянськими танками.
Вважаю, що Україна має відреагувати максимально жорстко - аж до відкликання посла. Ми також маємо поставити питання про адекватність перебування Угорщини в НАТО та ЄС.
Було б цікаво подивитися, скільки грошей і зброї матиме Угорщина насамоті?
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