Орбан заявив, що Путін не є військовим злочинцем, а Україна не є суверенною державою, бо не має грошей і зброї.

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Цими словами він плюнув у могили угорців, яких в 19 столітті розгромили російські війська, щоб загнати у конюшню Австрійської імперії. Орбан є зрадником і тих угорців, які вже в 20 столітті загинули під радянськими танками.

Вважаю, що Україна має відреагувати максимально жорстко - аж до відкликання посла. Ми також маємо поставити питання про адекватність перебування Угорщини в НАТО та ЄС.

Було б цікаво подивитися, скільки грошей і зброї матиме Угорщина насамоті?