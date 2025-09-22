Оправдывая незаконные санкции против Порошенко, власть ссылается на петицию, которая не набрала голосов, – нардеп Павленко

Представители власти, пытаясь оправдать введение незаконных санкций против Порошенко, ссылаются на петицию, которую не поддержали украинцы.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко. Он обращает внимание на интервью сайту "Главком" уполномоченного президента по вопросам санкций Владислава Власюка, в котором чиновник упоминает петицию, которая так и не набрала за 90 дней необходимых голосов.

"Вслед за Верещук отличился и представитель Зеленского Владислав Власюк. Дал интервью по санкциям: гладкое и кругленькое. Так и не объяснил, правда, почему санкции не синхронизируются с партнерами, что мешает запретить транзит российских энергоносителей (и где там интерес ОПы), и как можно одновременно требовать санкций против росатома и пытаться купить российские же реакторы в Болгарии", – отмечает Павленко.

Представитель Банковой в своем интервью также призвал украинцев писать петиции относительно лиц, к которым надо применить санкции.

"И показал полное непонимание реалий. Говорит, "против Порошенко, кажется, была такая петиция", – процитировал интервью народный депутат.

"Была-то была, но голосов не набрала. Не хочет народ в своем большинстве санкций против Порошенко, расценивает их или как давление на оппозицию, или как отвлечение от проблем. Так социология показывает, притом со временем ситуация для накладывающих "санкции" лишь ухудшается", – отмечает Павленко.