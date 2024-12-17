Обеспечение воинских частей должно быть приоритетом номер один для всех, – Южанина

Верховная Рада должна срочно принять проект закона 12318, и это нужно сделать до начала следующего года, потому что материально-техническое обеспечение воинских частей для всех народных депутатов должно быть приоритетом номер один.

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Об этом во время брифинга сказала автор законопроекта, депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

"2024 год продемонстрировал, что центральный уровень не справился, не выполнил задание по обеспечению воинских частей за счет средств, которые ранее им направлялись. Потому что с октября 2023 года всем военным НДФЛ оперирует сама центральная власть. Дошло до того, что у нас сегодня огромный запрос от военных, от бригад, и мы должны решить этот вопрос. Средства должны быть закреплены в бюджете. Если мы эту ошибку не исправим сейчас, то с 1 января 2025 года она снова повторится", – предостерегает Нина Южанина.

"Что мы предусмотрели этим проектом закона? Во-первых, ГСССЗИ не должна осуществлять закупки – мы в этом убедились. Мы должны эту часть денег отдать на закупки, которые будут проводить непосредственно бригады. Дополнительный ресурс, который мы должны отправить на обеспечение материально-технической части наших воинских частей, – 46, 47 миллиарда гривен. Вдобавок к тем 10, которые уже есть в бюджете на 2025 год", – отмечает Южанина.

"Учитывая модель распределения военного НДФЛ, мы имеем возможность распределить исключительно в такой же пропорции, которая установлена относительно количества бригад и количества уплаченного НДФЛ каждой бригады, которая есть у этих распорядителей. То есть у нас будут обеспечены буквально все подразделения. Это справедливый подход к тем, кто защищает страну, за кем бы они ни были закреплены", – объясняет депутат.

Она также призвала создать целевой спецфонд, куда будут идти средства и от военных облигаций, и военный сбор.

"Довольно нам рассказывать, что специальный фонд – очень специфическая система использования средств. Да, мы хотим, чтобы это была специфическая система использования средств. Пришли средства от ОВГЗ – пожалуйста, направляйте исключительно на безопасность и оборону. Не следует включать распределение этих средств на другие программы, не связанные с нашей защитой и обороной. В проекте закона также настаиваем, чтобы военный сбор тоже шел только на оборону. Это специальный фонд, который может быть закреплен за разными распорядителями, но мы точно должны осознавать, что каждая наша копейка, повышенный сбор до 5% – все эти средства не будут снова гулять по бюджету. Они не будут направляться на разные прихоти, раздачу по тысяче, какие-то другие выплаты", – отмечает Южанина.

"Повышение материально-технического обеспечения воинских частей должно быть не на словах, а на деле. Чтобы это было на деле, это должно быть обязательно зафиксировано законами, которые нельзя отменить, обойти, изменить или перенаправить куда-то средства. Мы должны это сделать срочно, дать поручение профильному комитету рассмотреть эти предложения для того, чтобы мы на этой последней пленарной неделе в 2024 году приняли то, что нужно военным", – резюмирует Нина Южанина.