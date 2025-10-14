Объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы: Ходжес объяснил, чем может обернуться для Кремля нападение на НАТО

При попытке России осуществить нападение на одну из стран НАТО, войска Альянса сразу же уничтожат ее военные объекты в Калининграде и Севастополе. Поэтому столкновение РФ и НАТО кардинально бы отличалась от войны в Украине.

Видео дня

Об этом заявил экс-командующий сил США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью проекту "Вот так". Он подчеркнул, что ситуация в Украине могла быть лучше, но во время полномасштабного вторжения РФ подготовка Альянса была слабой.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу, так же как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы – Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также", – объяснил Ходжес.

Многие страны оказались заложниками энергоносителей РФ

Он отметил, что после начала войны в 2014 году Украину поддерживали Европа, США и Канада, однако многие страны оставались слишком зависимыми от российских энергоносителей.

"Люди говорили: "Да не драматизируйте, Россия – важная страна, у нее есть ядерное оружие". И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом", – сказал генерал.

Никакие санкции не смогли изменить поведение Москвы и как следствие, она не имела никакого уважения к этим ограничениям.

Также экс-командующий сил США в Европе подчеркнул, что если бы НАТО было лучше подготовлено и с первых дней полномасштабного вторжения четко заявило о готовности предоставить Украине все необходимое для восстановления ее суверенитета, ситуация сложилась бы совсем иначе, и Украина имела бы значительно более сильные позиции.

"Вместо этого мы упустили годы на разговоры в духе: "А если Россия применит ядерное оружие? Возможно, надо вести переговоры? Мы должны договариваться о выходе России с украинской территории", – отметил Ходжес.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ходжес признал, что ошибся, прогнозируя деоккупацию Крыма до лета 2023 года. Он подчеркнул, что это "Запад и мы не смогли передать Украине то, что имели". Генерал подчеркнул, что если бы союзники Украины вовремя предоставили нужное вооружение и использовали все экономические инструменты, ситуация была бы другой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!